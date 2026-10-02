Bloguera que hizo una transmisión en vivo durante un día de luto en Kazajistán fue condenada a 10 días de cárcel

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Bloguera que hizo una transmisión en vivo durante un día de luto en Kazajistán fue condenada a 10 días de cárcel

En la ciudad de Petropavl, Kazajistán, la bloguera de 42 años Irina Antonenko fue sentenciada a 10 días de arresto administrativo. Así lo informó la policía de la región de Kazajistán Septentrional.

Se informa que el 25 de septiembre, en Kazajistán, se declaró un día de luto nacional en memoria de los 14 militares fallecidos durante ejercicios militares en el mar Caspio.

Ese mismo día, Irina Antonenko realizó una transmisión en vivo en redes sociales y bailó al ritmo de la música. Tras la atención pública que generó su comportamiento, la policía inició una investigación.

Al finalizar la investigación, la policía de la región de Kazajistán Septentrional envió los materiales al tribunal. El 29 de septiembre, el tribunal examinó el caso, declaró a Antonenko culpable de alteración del orden público y le impuso 10 días de arresto administrativo.

Previamente se informó que la policía había tenido una conversación preventiva con la bloguera y le había dado una advertencia. Posteriormente, Antonenko se disculpó en las redes sociales.

Cabe señalar que el tribunal citó específicamente la infracción de "alteración del orden público" como motivo de la sanción. La policía indicó que las acciones de la bloguera durante el día de luto fueron evaluadas legalmente según lo establecido por la ley.

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