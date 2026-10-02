Un tren atropella a 70 ovejas en la región de Jambyl: el propietario es sancionado

Un desafortunado incidente ocurrió en la región de Jambyl, Kazajistán, cuando un rebaño de ovejas terminó en las vías del tren. Un tren de carga atropelló a 70 cabezas de ganado mientras circulaba. Los animales murieron y su propietario fue sancionado conforme a la ley. Así lo informó «Nur.kz» .

Se informó que se ha levantado un acta administrativa contra el dueño del ganado. Se trata de un ciudadano de 66 años residente en Taraz, acusado de violar las normas de pastoreo en la zona reservada del ferrocarril.

Según información oficial, el acceso no controlado de ganado a las vías férreas en Kazajistán sigue siendo uno de los problemas graves para el tráfico ferroviario.

Se señala que, desde principios de año, el Departamento de Policía de Transporte ha registrado 1 166 paradas de emergencia de trenes. De ellas, 881, es decir, la gran mayoría, estuvieron relacionadas con la presencia de animales domésticos en las vías.

En este sentido, la policía de transporte instó a los propietarios de animales a no dejar su ganado sin supervisión cerca de las vías férreas. La entidad pide a los ciudadanos cumplir estrictamente con las normas de seguridad establecidas.

Como destaca la policía de transporte, los propietarios son los primeros responsables de la seguridad de sus animales. La entrada no controlada de ganado a las vías puede causar no solo la muerte de los animales, sino también situaciones de emergencia y daños materiales.

Además, tales situaciones representan un riesgo para la vida y la salud de los pasajeros y del personal ferroviario. Por ello, es fundamental que los propietarios no dejen a sus animales sin vigilancia en áreas cercanas al ferrocarril.