Rasmus Højlund explica por qué celebró su gol contra Portugal al estilo de Ronaldo

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Rasmus Højlund explica por qué celebró su gol contra Portugal al estilo de Ronaldo

Tras el partido de la Liga de Naciones entre Dinamarca y Portugal, el delantero danés Rasmus Højlund Cristiano Ronaldo aclaró el motivo de su celebración.

En el duelo de la 3ª jornada de la Liga de Naciones disputado en el estadio Parken de Copenhague, los visitantes ganaron 4-2. Rasmus Højlund, quien celebró su gol al estilo de Cristiano Ronaldo , jugador que abandonó la selección portuguesa el día anterior tras una polémica, reveló la verdadera razón de su gesto.

«Es mi mayor ídolo»

El joven delantero subrayó que no tenía ninguna intención negativa hacia la estrella portuguesa, sino que fue un gesto de respeto:

«Es simplemente una muestra de respeto hacia alguien que, tras lo ocurrido ayer, quizás haya terminado su carrera internacional. Solo eso. No tiene nada que ver con una falta de respeto. Es mi mayor ídolo», declaró Højlund, según recoge el diario A Bola .

Tensiones tras el pitido final

La tensión en el campo no terminó con el pitido final. Según los informes, al finalizar el encuentro, Rasmus Højlund empujó al entrenador de Portugal, Jorge Jesus, lo que provocó un breve altercado en el estadio.

Rasmus HøjlundCristiano RonaldoLiga de NacionesEstadio ParkenFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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