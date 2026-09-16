Gerard Piqué felicita al equipo de Javokhir Sindarov y Bibisara Assaubayeva

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Gerard Piqué felicita al equipo de Javokhir Sindarov y Bibisara Assaubayeva

Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, campeón del Mundial 2010 con España y cuatro veces ganador de la Champions League, felicitó al equipo «Fyers American Gambits» por su tercer puesto en el torneo Global Chess League 2026. Así lo informó a través de su cuenta de Instagram.

«Hola, chicos. Quería felicitaros. Hemos conseguido el tercer puesto y creo que habéis hecho un trabajo increíble. Estuvimos muy cerca de la victoria. Pase lo que pase, estoy muy orgulloso de vosotros. Estoy convencido de que en el futuro ganaremos seguro. ¡Vamos, American Gambits!», dijo Piqué.

El gran maestro uzbeko Javokhir Sindarov y la ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva participaron en el torneo por equipos Tech Mahindra Global Chess League 2026 en Bengaluru como parte del equipo «Fyers American Gambits». El equipo terminó el torneo con medallas de bronce.

En el duelo por el tercer puesto, disputado a dos rondas, los «Fyers American Gambits» derrotaron a los «Mumba Masters» en ambos encuentros. El primer enfrentamiento terminó 3,5:2,5 y el segundo 4:2. Como resultado, el equipo ganó con un marcador global de 7,5:4,5 y se aseguró el tercer lugar.

Durante la competición, Sindarov tuvo una participación exitosa contra varios rivales fuertes. Bibisara Assaubayeva también contribuyó al resultado del equipo.

Como dato, Gerard Piqué se convirtió oficialmente en accionista estratégico del equipo «Fyers American Gambits» el 18 de agosto de 2026. Se unió al proyecto como inversor para la tercera temporada de la Global Chess League, junto a Javokhir Sindarov, Bibisara Assaubayeva y otros ajedrecistas de élite.

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