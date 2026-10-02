La broma de Graham Potter sobre Viktor Gyokeres se vuelve viral en redes sociales

·2·Deportes
La broma de Graham Potter sobre Viktor Gyokeres se vuelve viral en redes sociales

La conferencia de prensa de la selección nacional de Suecia fue recordada por un momento inesperado y divertido. El seleccionador Graham Potter hizo reír a los presentes con una aguda broma sobre las acusaciones financieras contra el Manchester City. Durante la sesión, la reacción del delantero del Arsenal, Viktor Gyokeres, quien no pudo contener la risa ante las palabras de su técnico, fue captada por las cámaras y se volvió viral en Internet. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com y otros medios extranjeros, la situación inesperada en la concentración del equipo se convirtió en el tema principal de la reunión. Debido a una infección viral desconocida que afectó a la plantilla sueca, varios jugadores clave quedaron fuera de combate. Al explicar estas bajas, el entrenador consideró oportuno referirse al tema más debatido del fútbol inglés.

La broma inesperada del entrenador y la reacción de Gyokeres

Al explicar la situación, Graham Potter comparó con humor los problemas surgidos con los procesos judiciales que se discuten intensamente en el fútbol inglés. El técnico sueco provocó sorpresa y risas en la sala al lanzar su irónica ocurrencia.

"Nos enfrentamos a una infección o virus. No es lo ideal, pero sucede. Por eso convocamos a nuevos jugadores que han mostrado un gran nivel. En cuanto al número de bajas, creo que tengo una cifra cercana al número de acusaciones contra el Manchester City", señaló Graham Potter en la conferencia.

El ambiente en la sala cambió al instante, provocando una mezcla de risas y asombro entre los periodistas. Las cámaras se dirigieron de inmediato al delantero Viktor Gyokeres, sentado junto al entrenador. Aunque intentó mantener la seriedad, dividido entre la ética profesional y la risa genuina, en los videos difundidos en redes sociales se nota claramente que no pudo ocultar su sonrisa.

El rendimiento prolífico de Viktor Gyokeres en la selección

Graham Potter, al notar que su broma era controvertida, preguntó a los periodistas en tono jocoso: "¿No es demasiado pronto para hablar de esto?". Este fragmento se hizo popular rápidamente entre los usuarios de Internet, deleitando a los aficionados en medio de las intensas discusiones sobre el club de Manchester.

A pesar de esto, este episodio divertido no distrajo a Viktor Gyokeres en el campo. Durante esta fecha FIFA, el delantero de 28 años disputó dos partidos con la selección de Suecia en la Nations League, logrando anotar dos goles.

Cabe recordar que el inicio de temporada del jugador en el Arsenal ha sido complicado. La competencia por un puesto titular en el equipo dirigido por Mikel Arteta es muy intensa. No obstante, sus actuaciones prolíficas con su selección demostraron una vez más el importante potencial que posee para la línea de ataque del club londinense.

Viktor GyokeresGraham PotterManchester CityArsenalSelección de Suecia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Graham Potter defiende a Viktor Gyokeres y Alexander Isak de las críticasGraham Potter defiende a Viktor Gyokeres y Alexander Isak de las críticas5 junio 18:15El futuro de Viktor Gyökeres: Niko Kovač respalda al delanteroEl futuro de Viktor Gyökeres: Niko Kovač respalda al delantero11 agosto 00:33Viktor Gyökeres afirma que el partido contra el Manchester City no será un simple amistosoViktor Gyökeres afirma que el partido contra el Manchester City no será un simple amistoso10 agosto 12:19Viktor Gyökeres ofrece cada día sus servicios al FC BarcelonaViktor Gyökeres ofrece cada día sus servicios al FC Barcelona21 agosto 09:19Alan Smith revela qué espera de Bukayo SakaAlan Smith revela qué espera de Bukayo Saka14 agosto 16:13Arsenal y Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz habla sobre el futuro del delantero suecoArsenal y Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz habla sobre el futuro del delantero sueco3 julio 16:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov