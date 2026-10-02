La broma de Graham Potter sobre Viktor Gyokeres se vuelve viral en redes sociales

La conferencia de prensa de la selección nacional de Suecia fue recordada por un momento inesperado y divertido. El seleccionador Graham Potter hizo reír a los presentes con una aguda broma sobre las acusaciones financieras contra el Manchester City. Durante la sesión, la reacción del delantero del Arsenal, Viktor Gyokeres, quien no pudo contener la risa ante las palabras de su técnico, fue captada por las cámaras y se volvió viral en Internet. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com y otros medios extranjeros, la situación inesperada en la concentración del equipo se convirtió en el tema principal de la reunión. Debido a una infección viral desconocida que afectó a la plantilla sueca, varios jugadores clave quedaron fuera de combate. Al explicar estas bajas, el entrenador consideró oportuno referirse al tema más debatido del fútbol inglés.

La broma inesperada del entrenador y la reacción de Gyokeres

Al explicar la situación, Graham Potter comparó con humor los problemas surgidos con los procesos judiciales que se discuten intensamente en el fútbol inglés. El técnico sueco provocó sorpresa y risas en la sala al lanzar su irónica ocurrencia.

"Nos enfrentamos a una infección o virus. No es lo ideal, pero sucede. Por eso convocamos a nuevos jugadores que han mostrado un gran nivel. En cuanto al número de bajas, creo que tengo una cifra cercana al número de acusaciones contra el Manchester City", señaló Graham Potter en la conferencia.

El ambiente en la sala cambió al instante, provocando una mezcla de risas y asombro entre los periodistas. Las cámaras se dirigieron de inmediato al delantero Viktor Gyokeres, sentado junto al entrenador. Aunque intentó mantener la seriedad, dividido entre la ética profesional y la risa genuina, en los videos difundidos en redes sociales se nota claramente que no pudo ocultar su sonrisa.

El rendimiento prolífico de Viktor Gyokeres en la selección

Graham Potter, al notar que su broma era controvertida, preguntó a los periodistas en tono jocoso: "¿No es demasiado pronto para hablar de esto?". Este fragmento se hizo popular rápidamente entre los usuarios de Internet, deleitando a los aficionados en medio de las intensas discusiones sobre el club de Manchester.

A pesar de esto, este episodio divertido no distrajo a Viktor Gyokeres en el campo. Durante esta fecha FIFA, el delantero de 28 años disputó dos partidos con la selección de Suecia en la Nations League, logrando anotar dos goles.

Cabe recordar que el inicio de temporada del jugador en el Arsenal ha sido complicado. La competencia por un puesto titular en el equipo dirigido por Mikel Arteta es muy intensa. No obstante, sus actuaciones prolíficas con su selección demostraron una vez más el importante potencial que posee para la línea de ataque del club londinense.