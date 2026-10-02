Otabek Shukurov continúa su carrera en Europa: un club serbio anuncia el fichaje

Uno de los líderes de la selección nacional de Uzbekistán, Otabek Shukurov, abre un nuevo capítulo en su carrera. El centrocampista de 30 años se ha unido al Radnik Surdulica, equipo de la SuperLiga serbia.

El club serbio confirmó el fichaje de nuestro compatriota en sus redes sociales oficiales y, junto a una foto de Shukurov con la camiseta del equipo, anunció: « Dobrodošao » (Bienvenido).

De los EAU a Serbia: el nuevo paso del jugador

Antes de los partidos de la Copa del Mundo celebrados este verano en Estados Unidos, Canadá y México, Otabek Shukurov defendía los colores del club emiratí Baniyas. La elección del experimentado centrocampista ha sido regresar a los campos europeos.

¿En qué posición se encuentra el Radnik Surdulica en la tabla?

Actualmente, la competición en la SuperLiga serbia está en su punto más intenso.

El nuevo club de Otabek Shukurov, Radnik Surdulica, se encuentra en la 7.ª posición de la tabla con 14 puntos.

El líder del campeonato, el famoso Crvena Zvezda, cuenta con 28 puntos.

Se espera que la experiencia y la calidad de juego del centrocampista de nuestra selección sean de gran ayuda para el Radnik en la lucha por las competiciones europeas. El debut de Shukurov con su nuevo equipo se espera próximamente.