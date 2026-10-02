Juegos Asiáticos: Uzbekistán en el top 4 tras el día 13 (Medallero)

El 13º día de los Juegos Asiáticos en Japón ha concluido. La delegación deportiva de Uzbekistán, que avanza con éxito en la competición, mantiene firmemente su posición en el top 4 del medallero general.

El número de medallas de nuestros compatriotas ha llegado a 65. Hasta el momento, nuestros atletas han acumulado 20 medallas de oro, 23 de plata y 22 de bronce y compiten dignamente entre los mejores equipos del continente.

Líderes y competencia: ¿Cómo luce el top 10?

El equipo de China, con una ventaja significativa en el número de medallas, lidera claramente la tabla. Japón, el anfitrión, ocupa el segundo lugar, y Corea del Sur el tercero:

China — 162 oro, 81 plata, 73 bronce (total: 316) Japón — 71 oro, 83 plata, 85 bronce (total: 239) Corea del Sur — 33 oro, 39 plata, 62 bronce (total: 134) Uzbekistán — 20 oro, 23 plata, 22 bronce (total: 65) India — 16 oro, 25 plata, 35 bronce (total: 76) Irán — 15 oro, 17 plata, 13 bronce (total: 45) Tailandia — 15 oro, 11 plata, 17 bronce (total: 43) Kazajistán — 12 oro, 21 plata, 44 bronce (total: 77) Baréin — 11 oro, 5 plata, 6 bronce (total: 22) Malasia — 9 oro, 5 plata, 16 bronce (total: 30)

Otros representantes de nuestra región también se encuentran en el top 20, con Tayikistán ocupando el puesto 20 con 2 medallas de oro, 5 de plata y 7 de bronce (14 en total).

En los días restantes de la competición se llevarán a cabo eventos importantes con la participación de nuestros compatriotas, y se espera que el medallero de la delegación uzbeka siga creciendo.