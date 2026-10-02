Rusia: un gato podría haber causado una explosión, según el Ministerio de Situaciones de Emergencia

En la ciudad de Odintsovo, en la región de Moscú, una bombona de gas explotó en un apartamento situado en el piso 19 de un edificio residencial. El incidente ocurrió la mañana del 1 de octubre en un edificio de la calle Belorusskaya, informó RBK.

Se informó que no había personas en el apartamento, solo un gato. Según la versión preliminar del Ministerio de Situaciones de Emergencia, una bombona de gas de camping de 200 mililitros estaba junto a una placa eléctrica. Es posible que el gato encendiera accidentalmente la placa, provocando la explosión de la bombona sobrecalentada.

La explosión dañó el balcón y las ventanas del apartamento, además de destruir el tabique interior entre el apartamento y el vestíbulo. Cuando llegaron los equipos de rescate, no se observó ningún incendio activo.

Nadie resultó herido en el incidente. Según los informes, el gato que estaba en el apartamento también sobrevivió.

Las causas exactas del suceso están siendo investigadas. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia recordó que no se deben almacenar bombonas de gas cerca de fuentes de calor.