Una atleta kazaja pierde la medalla de oro por sus zapatillas

La atleta kazaja Yasmina Toksanbayeva terminó primera en el maratón durante los Juegos Asiáticos celebrados en las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya. Sin embargo, una inspección posterior a la competición reveló que sus zapatillas no cumplían con los requisitos establecidos.

Se descubrió que la suela de las zapatillas de la atleta era 3,5 milímetros más gruesa que el límite permitido de 40 milímetros. Por ello, el resultado de Toksanbayeva fue anulado y fue despojada de la medalla de oro.

Curiosamente, según la Federación de Atletismo de Kazajistán, la atleta hizo revisar sus zapatillas antes de la salida. En ese momento, se le permitió participar en la competición con dicho calzado.

De este modo, el resultado de la atleta que terminó primera en el maratón fue cancelado debido a una inspección tras la llegada.