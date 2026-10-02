¡20ª medalla de oro para Uzbekistán! Jasurbek Jaysunov triunfa en la final

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¡20ª medalla de oro para Uzbekistán! Jasurbek Jaysunov triunfa en la final

Una nueva medalla de oro se suma al medallero de la delegación uzbeka. Hoy, 2 de octubre, Jasurbek Jaysunov, miembro del equipo nacional de taekwondo WT, conquistó el título, otorgando a nuestro país su 20ª medalla de oro.

Compitiendo en la categoría de -80 kg, Jaysunov superó con éxito todas las etapas hasta llegar a la final. En el combate decisivo, nuestro compatriota se enfrentó a un representante de China Taipéi, derrotando a su oponente con una actuación sólida para proclamarse campeón.

Otra medalla para nuestros taekwondistas

Cabe recordar que, en la misma jornada, nuestro equipo nacional también obtuvo resultados destacados en las pruebas femeninas:

  • quien compitió en la categoría de -67 kg, nuestra compatriota Ozoda Sobirjonova tuvo una participación exitosa, sumando una medalla de plata al registro de nuestra delegación.

Esta victoria de Jasurbek Jaysunov consolida aún más el éxito de la delegación de Uzbekistán en el medallero general.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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