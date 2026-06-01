Anunciadas las alineaciones probables para el partido Canadá vs Uzbekistán

Mañana por la mañana, todos los ojos de los aficionados al fútbol uzbeko estarán puestos al otro lado del océano. Como saben, la selección nacional de Uzbekistán, dirigida por el famoso experto italiano Fabio Cannavaro, saltará al campo en un partido amistoso contra uno de los representantes más fuertes del continente norteamericano: la selección nacional de Canadá.

Antes del inicio de este emocionante e importante choque, varias publicaciones deportivas internacionales influyentes han presentado al público las alineaciones iniciales probables de ambos equipos. Conozca los movimientos tácticos esperados y las opciones de plantilla:

Versión de "Sports Mole": Experiencia y equilibrio

Esta publicación predice que Fabio Cannavaro confiará en las estrellas más experimentadas que juegan tanto a nivel local como en el extranjero:

Canadá: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

Uzbekistán: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

Versión del portal "Goal": Rotación inesperada y renovada

El portal de fama mundial "Goal" predice que ambos entrenadores podrían probar varios nombres nuevos en la plantilla y dar oportunidades a los jóvenes talentos:

Canadá: Crépeau, Sigur, Priso, Waterman, Laryea, Millar, Saliba, Koné, Flores, Oluwaseyi, Jonathan David.

Uzbekistán: Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.

Predicción de "Betfred Insights": La estabilidad es lo primero

Las opiniones de este sitio de análisis son casi idénticas a la versión de "Sports Mole", ya que también creen que nuestra selección nacional alineará a su equipo más competitivo:

Canadá: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

Uzbekistán: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.