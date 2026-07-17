Coca-Cola, uno de los mayores fabricantes de bebidas del mundo, anunció que su marca de productos lácteos Fairlife ha sido víctima de un ciberataque. Como resultado de un ataque de ransomware perpetrado por piratas informáticos, la empresa se vio obligada a detener temporalmente todas sus líneas de producción en los Estados Unidos. Este incidente demuestra una vez más la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y la ciberseguridad de los sistemas industriales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según un informe oficial presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, el ataque informático afectó directamente a los sistemas tecnológicos de la empresa Fairlife. La dirección de Coca-Cola aún no ha revelado fechas precisas sobre cuándo se reanudará la producción. Se ha informado que estas restricciones solo afectan a las fábricas en los Estados Unidos, mientras que las divisiones de la marca en Canadá continúan operando con normalidad.

Consecuencias económicas del ciberataque

La marca Fairlife es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la cartera de Coca-Cola. Según estimaciones, se esperaba que el volumen de ventas de esta marca alcanzara los 4 mil millones de dólares en 2024. La interrupción de la producción podría provocar no solo pérdidas financieras, sino también escasez de productos en las cadenas minoristas.

Esta no es la primera vez que grandes empresas de la industria de alimentos y bebidas son objeto de tales ataques. Por ejemplo, en 2019, Arizona Beverages y el año pasado el gigante de la distribución UNFI enfrentaron problemas similares. En aquel entonces, se requirieron varias semanas para restaurar las líneas de producción y los estantes de las tiendas quedaron vacíos.

Los expertos señalan que, debido a que los procesos de producción modernos están completamente digitalizados, si los piratas informáticos acceden al sistema y toman el control, toda la actividad de la fábrica queda paralizada. Coca-Cola está trabajando actualmente con las fuerzas del orden y expertos en ciberseguridad para restaurar los sistemas.

Aunque los productos de Coca-Cola son muy populares en el mercado de Uzbekistán, la marca Fairlife está destinada principalmente al mercado norteamericano. Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro global y los problemas de ciberseguridad son una advertencia seria para todas las divisiones regionales de las empresas internacionales. Hasta el momento, no se ha proporcionado información detallada sobre las demandas realizadas por el grupo de hackers.