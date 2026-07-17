Elon Musk compra APR Energy por 1.000 millones de dólares para su proyecto xAI

Una de las personas más ricas del mundo, Elon Musk, ha realizado una gran compra para suministrar energía a su proyecto de inteligencia artificial xAI. Según información publicada por Electrek, el multimillonario ha adquirido APR Energy, una empresa que gestiona un parque de turbinas móviles de gas y diésel. Cabe destacar que este acuerdo se cerró sin anuncios oficiales ni gran repercusión mediática. Así lo informa Ixbt.com informa .

APR Energy posee instalaciones energéticas móviles con una capacidad total superior a 1 GW. Tal recurso energético es vital para los centros de inteligencia artificial de Musk, especialmente para los superordenadores que funcionan con chips NVIDIA. Según expertos del sector, la cantidad de electricidad necesaria para entrenar y mantener los modelos de IA es varias veces mayor que la de los centros de datos tradicionales.

Detalles del acuerdo secreto

La información sobre esta compra se reveló a través de documentos de la Federal Trade Commission del 14 de mayo. Curiosamente, la transacción fue aprobada sin controles antimonopolio adicionales. Aunque no se especifica la suma exacta en los documentos, los expertos estiman el valor de APR Energy en al menos 1.000 millones de dólares. Esta compra se considera un paso estratégico más de Musk hacia la independencia energética.

Actualmente se sabe que se han instalado decenas de turbinas en los centros de datos de xAI. Sin embargo, esta situación está provocando objeciones por parte de activistas medioambientales y autoridades locales. El hecho es que estas turbinas pueden contaminar significativamente el medio ambiente, pero hay informes de que Musk está eludiendo las normas medioambientales por la rapidez del proyecto.

Crisis energética e inteligencia artificial

En el mundo de la tecnología moderna, la escasez de energía se está convirtiendo en uno de los mayores problemas. Mientras gigantes como Google, Microsoft y Amazon invierten en energía nuclear y fuentes renovables para sus centros de datos, Elon Musk prefirió una solución rápida mediante turbinas móviles. Las turbinas de APR Energy se distinguen por poder trasladarse a cualquier zona y ponerse en funcionamiento en poco tiempo.

El suministro de energía estable a los centros de datos también es una cuestión urgente. La experiencia de Musk demuestra que incluso las empresas tecnológicas más avanzadas no pueden abandonar por completo las fuentes de combustible tradicionales. Las próximas generaciones del chatbot Grok, lanzadas bajo el proyecto xAI, serán entrenadas gracias a la energía proporcionada por estas turbinas.

En conclusión, esta compra de Elon Musk demuestra lo seria que es su intención de liderar la carrera de la inteligencia artificial. Está invirtiendo miles de millones de dólares no solo en software y chips, sino también en la infraestructura que garantiza su funcionamiento continuo.