El Chelsea fija precio por Marc Cucurella: Real Madrid y Barcelona en la carrera

El Chelsea está dispuesto a autorizar la venta del defensa Marc Cucurella en el mercado de fichajes de verano. Tras anunciar los londinenses sus exigencias por el jugador español, el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético Madrid siguen de cerca la situación. Aunque Cucurella se ha convertido en un favorito de la afición en Stamford Bridge, se dice que el defensa de 27 años está abierto a nuevos retos en su carrera. Goal.com informa .

El Atlético Madrid es actualmente el principal pretendiente del jugador. El equipo de Diego Simeone considera prioritario el fichaje de Cucurella para reforzar su línea defensiva. Los colchoneros han iniciado contactos a través del director deportivo Mateu Alemany y pretenden cerrar las negociaciones rápidamente. Sin embargo, existe una diferencia significativa en la valoración: mientras el Atlético Madrid planea ofrecer alrededor de 50 millones de euros, el Chelsea exige al menos 70 millones de euros (61 millones de libras).

Para el FC Barcelona, el traspaso de Cucurella tiene un valor sentimental, ya que es un producto de La Masia. El propio jugador ha admitido que sería difícil rechazar una oferta de su exclub. El Real Madrid también lo ve como un candidato idóneo para reforzar su lateral izquierdo. Tras la derrota del equipo en la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, Cucurella no ocultó su descontento con la política del club de confiar únicamente en jugadores jóvenes.

La directiva del Chelsea mantiene la calma dado que al jugador aún le quedan tres años de contrato. Los londinenses pretenden recuperar gran parte de la inversión realizada por el defensa cuando fue fichado del Brighton en 2022. Si no se abona el precio fijado de 70 millones de euros, el club se reserva el derecho de no dejarlo salir.