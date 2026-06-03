Lionel Messi galardonado con el prestigioso Premio Internacional Princesa de Asturias

Una de las mayores figuras de la historia del fútbol, el legendario delantero Lionel Messi, que actualmente defiende los colores del Inter Miami de la MLS y de la selección argentina, ha recibido un nuevo y alto reconocimiento. El virtuoso futbolista ha sido anunciado como ganador del prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Sinceras felicitaciones al excapitán del FC Barcelona

Tras este alegre acontecimiento, el FC Barcelona, el club catalán donde Lionel Messi vivió los años más brillantes de su carrera, no se quedó al margen y felicitó oficialmente a su exjugador a través de las redes sociales.

El sincero mensaje de los catalanes decía lo siguiente:

Felicitamos sinceramente a Lionel Messi por ganar el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Este es un merecido reconocimiento a su legendario e inolvidable legado en el FC Barcelona, así como a su carrera única e inigualable, adornada con inmensos triunfos con nuestros colores.

Historia del premio: Un logro poco común en el mundo del fútbol

Este premio internacional goza de un prestigio extremo no solo en el fútbol, sino en todo el mundo deportivo. Repasar a los ganadores recientes confirma el alto valor de este galardón:

En 2025: Este prestigioso premio fue otorgado a la estadounidense Serena Williams, leyenda viva del tenis.

Entre los futbolistas: Hacía muchos años que los futbolistas no ganaban este premio. La última vez fue en 2012, cuando las estrellas del fútbol español —el legendario portero Iker Casillas y el magistral centrocampista Xavi— fueron honrados con este galardón. Años después, Messi devuelve este premio al mundo del fútbol.

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