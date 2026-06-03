El flujo de buenas noticias que llenan de inmenso orgullo a los aficionados al fútbol uzbeko no cesa. El prestigioso portal Transfermarkt, especializado en análisis y estadísticas del fútbol mundial, ha actualizado oficialmente las valoraciones de transferencia de los jugadores de la Premier League inglesa (EPL). Cabe destacar que, tras esta actualización, se publicó la lista de los 10 jugadores talentosos cuyo valor de mercado creció a mayor ritmo durante la temporada pasada.

Para nuestra mayor alegría, entre esta prestigiosa élite y estrellas mundiales se encuentra nuestro compatriota, el sólido defensa del Manchester City y de la selección nacional de Uzbekistán, Abduqodir Husanov !

¡El valor de transferencia de nuestro compatriota ha alcanzado los 50 millones de euros!

Gracias a sus actuaciones constantes y fiables con el gigante inglés y la selección nacional esta temporada, el valor de mercado de Abduqodir Husanov ha subido otros 15 millones de euros . De este modo, la valoración actual de transferencia de nuestro talentoso defensa de 22 años ha llegado exactamente a 50 millones de euros . Esto supone un récord absoluto en la historia del fútbol uzbeko.

El delantero del Bournemouth, Eli Kroupi, encabeza la lista. Su valor se disparó de golpe en 30 millones de euros y actualmente se estima en 70 millones de euros.

Top 10 de jugadores con mayor aumento de valor en la EPL

A través de la siguiente tabla analítica, podrá conocer en detalle a las 10 jóvenes estrellas más cotizadas que han maximizado su valor en los campos ingleses:

Posición Jugador (Club) Valor actual (mill. €) Aumento de valor (mill. €) 1 Eli Kroupi (Bournemouth) 70 +30 2 Rayan Cherki (Manchester City) 90 +25 3 Nico O'Reilly (Manchester City) 70 +20 4 Kobbie Mainoo (Manchester United) 70 +20 5 Ryan (Bournemouth) 60 +20 6 Elliot Anderson (Nottingham Forest) 75 +15 7 Igor Thiago (Brentford) 65 +15 8 Abduqodir Husanov (Manchester City) 50 +15 9 Mateus Fernandes (West Ham) 50 +15 10 William Osula (Newcastle) 28 +13

Un motivo de orgullo: Abduqodir Husanov es reconocido no solo como uno de los defensas más prometedores y valiosos del Manchester City, sino de toda la Premier League. Su éxito eleva naturalmente la moral de los aficionados de nuestra selección de cara a las próximas eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA.

Por nuestra parte, deseamos a Abduqodir Husanov que continúe su marcha triunfal en los campos ingleses y con nuestra selección nacional. Siga en Zamin los nuevos hitos del fútbol uzbeko, los últimos valores del mercado de fichajes y las noticias deportivas más candentes.