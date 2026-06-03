Arkadiusz Milik admite haber llorado en los entrenamientos por las lesiones

El delantero de la Juventus Arkadiusz Milik ha hablado abiertamente sobre el grave impacto mental de sus lesiones a largo plazo. El internacional polaco de 32 años recordó estar tan agotado por sus constantes problemas físicos que tuvo que detener las sesiones de gimnasio y romper a llorar en el vestuario. Goal.com informa .

El experimentado delantero ha tenido muy pocos minutos en el club turinés recientemente debido a problemas físicos. Milik, quien completó su traspaso definitivo del Marsella a la Juventus en 2023, discutió sus luchas mentales con las lesiones en una entrevista con el medio polaco Kanal Sportowy. Según sus palabras, los tratamientos continuos y los procesos de rehabilitación lo llevaron a un punto insoportable.

"En los últimos dos años, solo podía hablar de mis lesiones. Este periodo me agotó literalmente. Quería desconectar de todo", dijo el delantero. Aunque Milik tuvo etapas productivas en clubes como el Ajax, Nápoles y Marsella durante su carrera, la suerte no le ha acompañado en los últimos años.

El delantero describió sus momentos más duros: "A principios de 2025 tuve un gran problema, fueron momentos muy desagradables. Toqué fondo mentalmente. A veces entraba al gimnasio para entrenar, me detenía de repente, iba al vestuario y lloraba".

Estadísticamente, la temporada 2025-26 está siendo un fracaso para Milik. Solo ha disputado dos partidos en la Serie A, sumando un total de 34 minutos. Lesiones consecutivas en la rodilla, el gemelo y los músculos lo han mantenido alejado del fútbol durante largos periodos. Una lesión de rodilla en abril agravó aún más su sufrimiento.