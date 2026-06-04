Alphonso Davies admite que las lesiones han afectado su salud mental

La estrella del Bayern Múnich y de la selección de Canadá, Alphonso Davies, ha hablado abiertamente sobre cómo sus recientes lesiones han afectado su estado mental. El defensa, que actualmente lucha contra una lesión de rodilla, se esfuerza por recuperarse a tiempo para el partido inaugural del Mundial. Canadá tiene programado su primer encuentro de la fase de grupos para el 12 de junio. Goal.com informa .

En una entrevista con periodistas, Davies enfatizó que la recuperación es la máxima prioridad, aunque aún mantiene la esperanza de jugar el primer partido. "El primer partido está muy cerca. El entrenador y los médicos entienden lo importante que es este encuentro. Si la recuperación va según lo planeado, jugaré; de lo contrario, no hay necesidad de apresurarse", declaró el defensa del Bayern.

Los aficionados canadienses están preocupados por el estado de su estrella, ya que anteriormente circularon informes sobre una posible ausencia de Davies en el debut. Canadá se medirá a Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza en el Grupo B. Davies entrenó en solitario el miércoles y valoró su condición física con optimismo cauteloso.

El futbolista de 25 años también abordó la tensión emocional provocada por las lesiones consecutivas, más allá del dolor físico. Anteriormente sufrió una lesión grave en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. Según Davies, estar tanto tiempo fuera de los terrenos de juego le generó dudas sobre sí mismo.

"Mentalmente fue muy agotador. Caí en una depresión donde empecé a dudar de mí mismo. Pero durante el descanso reflexioné sobre por qué hago este trabajo y lo importante que es para mí. Mi última lesión fue especialmente dura porque tuve otro contratiempo justo cuando todo iba bien", añadió Alphonso Davies.