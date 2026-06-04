Manchester United dispuesto a ofertar 40 M€ por defensa del Borussia Dortmund

El defensa central del Borussia Dortmund, Waldemar Anton, podría continuar su carrera en la Premier League inglesa. Según The Mirror, el Manchester United está preparando una oferta de 40 millones de euros para fichar al defensa alemán. Los ojeadores del club han observado al jugador en directo en varias ocasiones. Goal.com informa .

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, considera prioritario reforzar la línea defensiva. Debido a las frecuentes lesiones de los defensas titulares Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez, la directiva del club ha señalado a Anton como objetivo principal. Anteriormente, el Aston Villa y el Atlético Madrid también mostraron interés en el jugador.

Sin embargo, el Borussia Dortmund no tiene intención de dejar marchar a su líder. El equipo de Niko Kovač tiene problemas defensivos: Niklas Süle se ha retirado y Emre Can está fuera por una lesión grave. A pesar de ello, el gran interés por el defensa de 29 años podría convertirse en una de las noticias principales del mercado de fichajes.

Waldemar Anton se está preparando actualmente para la Copa Mundial con la selección de Alemania. Se espera que Julian Nagelsmann lo pruebe no solo como central, sino también como lateral derecho si es necesario. El contrato actual del jugador con el Dortmund está vigente hasta 2028.