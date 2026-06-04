Fichaje de Bernardo Silva: El Barcelona se ve obligado a esperar

El FC Barcelona ha convertido la contratación de Bernardo Silva en su principal objetivo de fichaje, pero se espera que el proceso se convierta en un juego de espera prolongado. El experimentado futbolista no tiene prisa por decidir su próximo paso. El agente del jugador, Jorge Mendes, reveló en una conversación con el experto en transferencias Fabrizio Romano: "Bernardo tomará su decisión final después del Mundial", según informa Goal.com .

Según la información proporcionada por Fabrizio Romano, la lucha por el habilidoso mediapunta sigue abierta. Tras una exitosa trayectoria de nueve años en el Manchester City, el miembro de la selección de Portugal, ahora agente libre, prefiere un traslado a España. Los preparativos en la sede del Barcelona están completos: según la radio RAC1, el entrenador principal Hansi Flick ya ha aprobado el fichaje del futbolista de 31 años.

Mundo Deportivo añade que el Barcelona es considerado el gran favorito en esta carrera por el fichaje. Bernardo Silva ha indicado su disposición a aceptar una reducción significativa de su salario para mudarse al Camp Nou. Sin embargo, la aparición de un agente libre de tal calibre en el mercado también ha atraído la atención de otros grandes clubes. Actualmente, el Atlético de Madrid y la Juventus también compiten seriamente por el jugador.

Bernardo Silva ha jugado en el Etihad Stadium desde 2017, desempeñando un papel clave en la creación de la era dorada del equipo bajo Pep Guardiola. En abril, el club y el jugador confirmaron oficialmente que se separarían al final de la temporada. Mientras Silva se despedía de los aficionados del Manchester City, enfatizó que los logros alcanzados juntos permanecerían para siempre en su corazón.