Everton y Brighton entran en la puja por una estrella de la Serie A

Dos clubes de la Premier League inglesa, el Everton y el Brighton, han iniciado una seria puja por el centrocampista del Torino, Cesare Casadei. El talentoso futbolista italiano tuvo una excelente temporada de debut en la Serie A, atrayendo nuevamente la atención de los clubes ingleses. El centrocampista, que dejó el Chelsea hace solo un año, ha llevado su habilidad a un nuevo nivel con sus actuaciones en Italia. Según Goal.com informa .

Según Tuttosport, las actuaciones dominantes del futbolista de 23 años con el Torino han causado una gran impresión en los ojeadores de ambos clubes. Casadei, que se formó en la academia del Chelsea y jugó cedido en el Leicester City, está bien familiarizado con las exigencias físicas del fútbol inglés. Su rápida adaptación al tácticamente complejo campeonato italiano ha demostrado su versatilidad como jugador.

Casadei, que se unió al Torino por aproximadamente 13 millones de euros el pasado febrero, se ha asegurado un puesto firme en el once titular. Esta temporada ha disputado 33 partidos y, a pesar de ser un centrocampista central, logró marcar 6 goles. El entrenador Roberto D'Aversa valoró altamente su rendimiento, enfatizando que Casadei tiene un perfil único capaz de cambiar el destino de los partidos.

Sin embargo, el Torino no está dispuesto a desprenderse fácilmente de su valioso activo. La directiva del club considera al miembro de la selección sub-21 de Italia la piedra angular de su proyecto a largo plazo. El club turinés solo se sentará a negociar si recibe una oferta sustancial e irresistible. Por ahora, el club tiene como objetivo continuar con el desarrollo del jugador y aumentar aún más su valor de transferencia.