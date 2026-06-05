MLS All-Star: Lionel Messi y Son Heung-Min en la alineación titular

Se ha anunciado la alineación titular inicial para el Partido de las Estrellas de la MLS. Según los resultados de la votación entre aficionados, medios y jugadores, la plantilla incluye varios nombres sorpresa junto a las estrellas esperadas. Cabe destacar la presencia de las estrellas mundiales Lionel Messi y Son Heung-Min en la lista. Aunque Son Heung-Min no está teniendo su mejor temporada, su popularidad y habilidad le han valido un lugar en la plantilla. Según Goal.com informa .

Uno de los aspectos más interesantes de la convocatoria es la inclusión de jugadores como Xavier Gozo, Anthony Markanich y el destacado defensa del Nashville, Andy Najar. Además, Tim Ream ha sido convocado nuevamente para el equipo de las Estrellas después de 15 años. En el mediocampo, Sebastian Berhalter queda casi solo, lo que plantea diversas preguntas sobre la estructura táctica del equipo.

Los expertos que analizan esta alineación valoran altamente el potencial ofensivo del equipo, pero enfatizan que la línea defensiva podría enfrentar una prueba seria contra las estrellas de la Liga MX. En particular, Xavier Gozo ha demostrado ser plenamente merecedor de este reconocimiento con sus actuaciones consistentes en la MLS este año.

Se espera que el enfrentamiento entre las estrellas de la MLS y la Liga MX, programado para finales de julio, sea una verdadera fiesta para los aficionados. La presencia de estrellas como Lionel Messi y Jordi Alba aumentará aún más el prestigio del partido. Por ahora, la cuestión principal sigue siendo cuánto reforzarán los suplentes la plantilla y cómo asegurarán el equilibrio colectivo.