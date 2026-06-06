El último baile: ¿Jugarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

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El último baile: ¿Jugarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Se espera que la Copa Mundial de 2026 sea el torneo más grande y único en la historia del fútbol. Organizada por Estados Unidos, Canadá y México, esta competición contará con 48 equipos por primera vez, abriendo un nuevo capítulo en su historia de casi 100 años. Sin embargo, para la generación legendaria que ha dominado el mundo del fútbol durante casi dos décadas, esta podría ser su última parada. Según Goal.com informe .

Aunque Lionel Messi se acerca a los 39 años, tiene la intención de participar en su sexta Copa Mundial, un récord. Tras ganar con la selección de Argentina en Qatar en 2022, Messi juega actualmente para el Inter Miami en la MLS. Aunque el calor abrasador de Norteamérica y el formato ampliado pueden suponer un desafío físico, el delantero legendario está listo para sorprender al mundo una vez más.

Cristiano Ronaldo, a los 41 años, busca lograr una victoria histórica con la selección de Portugal. A diferencia de Messi, el cinco veces ganador del Balón de Oro aún no ha ganado la Copa Mundial y no ha marcado en las fases eliminatorias. Si Portugal gana, Ronaldo se convertirá en el futbolista de mayor edad en levantar este prestigioso trofeo.

Para estas leyendas, junto con varias otras estrellas veteranas, el torneo de 2026 será su última oportunidad en el escenario internacional. Está claro que incluso los jóvenes más talentosos no llenarán inmediatamente el vacío dejado tras su partida. Para los aficionados, esta es una oportunidad única de ver a estas leyendas actuar en el gran escenario por última vez.

FútbolLionel MessiCristiano RonaldoMundial 2026Argentina
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Nodirbek Razzokov
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