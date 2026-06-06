Estrella de Alemania y del Bayern sufre una grave lesión antes del Mundial

La preparación de la selección alemana para la Copa del Mundo ha sufrido un duro golpe. Lennart Karl, delantero talentoso de 18 años del Bayern Múnich, se perderá el torneo debido a una lesión sufrida durante los entrenamientos. La joven estrella sufrió una grave lesión en el muslo en las últimas etapas de la práctica. Esto fue informado por Goal.com informa .

El seleccionador nacional Julian Nagelsmann se vio obligado a realizar cambios urgentes en la plantilla tras esta baja. Assan Ouedraogo, jugador polivalente de 20 años del RB Leipzig, fue convocado para reemplazar a Lennart Karl. Karl había demostrado recientemente su excelente forma al dar una asistencia en el partido amistoso contra Finlandia (4-0).

Julian Nagelsmann enfatizó que la lesión del joven jugador fue un golpe inesperado para todo el equipo. "Siento mucho lo de Lenny. Fue una gran sorpresa para él y para todos nosotros. El único consuelo es que aún es joven y tiene muchos torneos por delante. Assan Ouedraogo es tan talentoso como Lenny, y esperamos que muestre actuaciones valientes", dijo el entrenador.

Lennart Karl compartió sus sentimientos sobre la situación en sus redes sociales. "Es indescriptiblemente doloroso perderse un torneo tan importante. Hice todo lo posible para participar en la Copa del Mundo. Desafortunadamente, las lesiones ocurren en los momentos más inoportunos. Deseo suerte a mi equipo y los apoyaré cada minuto", escribió el futbolista.