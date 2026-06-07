Inglaterra vence a Nueva Zelanda: Harry Kane marca de nuevo

La selección de Inglaterra derrotó a Nueva Zelanda por 1-0 en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo. En el encuentro disputado en Tampa, el capitán Harry Kane demostró una vez más su importancia. El equipo de Thomas Tuchel dominó la posesión pero tuvo problemas para finalizar los ataques. Según Goal.com informa .

En el tiempo añadido de la primera parte, Harry Kane colocó con maestría un pase de Djed Spence en la esquina inferior de la portería. Este gol decidió el partido. Aunque Marcus Rashford mostró destellos de brillantez, Inglaterra tuvo dificultades para crear ocasiones contra el rival, situado en el puesto 85 del ranking FIFA.

En la segunda mitad, Thomas Tuchel renovó completamente la alineación, pero estos cambios no dieron el resultado esperado. En particular, Ivan Toney no parecía listo para sustituir al delantero titular. Tras la salida de Kane, el potencial ofensivo de los 'Three Lions' disminuyó notablemente, lo que preocupa naturalmente al cuerpo técnico.

Inglaterra disputará ahora su próximo amistoso contra Costa Rica. Los expertos creen que Thomas Tuchel debería descansar a jugadores clave como Harry Kane antes del importante partido contra Croacia y dar oportunidades a otros futbolistas. Para el defensa del Manchester City John Stones, jugar 45 minutos tras las lesiones fue una señal positiva.