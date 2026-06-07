Inglaterra vence a Nueva Zelanda: Harry Kane marca de nuevo

·92·Deportes
Inglaterra vence a Nueva Zelanda: Harry Kane marca de nuevo

La selección de Inglaterra derrotó a Nueva Zelanda por 1-0 en un partido amistoso previo a la Copa del Mundo. En el encuentro disputado en Tampa, el capitán Harry Kane demostró una vez más su importancia. El equipo de Thomas Tuchel dominó la posesión pero tuvo problemas para finalizar los ataques. Según Goal.com informa .

En el tiempo añadido de la primera parte, Harry Kane colocó con maestría un pase de Djed Spence en la esquina inferior de la portería. Este gol decidió el partido. Aunque Marcus Rashford mostró destellos de brillantez, Inglaterra tuvo dificultades para crear ocasiones contra el rival, situado en el puesto 85 del ranking FIFA.

En la segunda mitad, Thomas Tuchel renovó completamente la alineación, pero estos cambios no dieron el resultado esperado. En particular, Ivan Toney no parecía listo para sustituir al delantero titular. Tras la salida de Kane, el potencial ofensivo de los 'Three Lions' disminuyó notablemente, lo que preocupa naturalmente al cuerpo técnico.

Inglaterra disputará ahora su próximo amistoso contra Costa Rica. Los expertos creen que Thomas Tuchel debería descansar a jugadores clave como Harry Kane antes del importante partido contra Croacia y dar oportunidades a otros futbolistas. Para el defensa del Manchester City John Stones, jugar 45 minutos tras las lesiones fue una señal positiva.

InglaterraHarry KaneThomas TuchelManchester CityFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dmitri Kuznetsov apoyará a la selección de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026Dmitri Kuznetsov apoyará a la selección de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026Hoy, 03:55James Rodríguez se disculpa con la hija del presidente de ColombiaJames Rodríguez se disculpa con la hija del presidente de ColombiaHoy, 03:37Andoni Iraola habla sobre sus objetivos clave en el LiverpoolAndoni Iraola habla sobre sus objetivos clave en el LiverpoolHoy, 03:30Rodri recuerda sus días jugando bajo las órdenes de GuardiolaRodri recuerda sus días jugando bajo las órdenes de GuardiolaHoy, 03:23La selección de Alemania vence a EE. UU. en un amistosoLa selección de Alemania vence a EE. UU. en un amistosoHoy, 03:16Bernardo Silva podría continuar su carrera en el Real MadridBernardo Silva podría continuar su carrera en el Real MadridHoy, 03:11
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"
Inglaterra vence a Nueva Zelanda: Harry Kane marca de nuevo – Zamin.uz, 07.06.2026