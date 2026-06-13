¿Lamine Yamal volverá a la plantilla antes del debut en el Mundial?
Mientras el mundo mira hacia la Copa Mundial 2026, la mayor fiesta del fútbol, llegan grandes noticias para los aficionados. El seleccionador de España, Luis de la Fuente, informó sobre el estado de salud de la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal. Según el técnico, el joven talento se está recuperando más rápido de lo esperado.
Que Lamine, el motor del club catalán y de la selección española, se recupere de su lesión es una verdadera fiesta para los fans de «La Roja».
De la Fuente: «Va por delante de lo previsto»
El seleccionador destacó con satisfacción que la salud del jugador de 18 años mejora día a día y que el plan médico va adelantado:
«Lamine Yamal se está recuperando más rápido de lo planeado. Cada día su estado es mejor.
Estoy seguro de que Yamal llegará en su forma óptima antes de nuestro primer partido del Mundial y ayudará al equipo».
Este joven fenómeno es el arma más peligrosa del ataque español. Su regreso rápido es crucial para un equipo que aspira a lo más alto.
En la siguiente tabla puedes ver información sobre el primer rival de España en el Mundial 2026 y el actual campeón:
Estrella de la selección
Edad del jugador
Opinión del seleccionador
Fecha del primer partido Mundial 2026
Primer rival
Campeón del Mundo vigente
Lamine Yamal
(FC Barcelona)
18 años
Recuperará pronto
su forma óptima
15 de junio
Cabo Verde
Argentina
selección nacional
Un inicio rápido y la responsabilidad
España debuta el 15 de junio contra Cabo Verde. Argentina es el actual campeón del mundo, y España busca recuperar ese trono. El regreso de Yamal es una gran ventaja.
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