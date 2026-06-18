Milan ofrece a una leyenda del Borussia Dortmund para su nuevo proyecto

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Milan ofrece a una leyenda del Borussia Dortmund para su nuevo proyecto

La directiva del club italiano AC Milan ha encontrado al candidato ideal para el puesto de director deportivo con el fin de implementar con éxito la nueva era iniciada en el equipo. Según informa el diario Gazzetta dello Sport, los directivos de los «rossoneri» muestran un serio interés en Sebastian Kehl, exdirigente del Borussia Dortmund. Este paso se considera una acción importante para conformar una plantilla acorde a la visión táctica del recién nombrado entrenador Ruben Amorim. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras una participación fallida la temporada pasada, la directiva del Milan decidió realizar reformas profundas en la gestión deportiva. Inicialmente se mantuvieron negociaciones con Markus Kroosche del Eintracht Frankfurt, pero el especialista alemán prefirió quedarse en Alemania. Ahora, el propietario Gerry Cardinale ha centrado toda su atención en Sebastian Kehl. Kehl ha acumulado una gran experiencia en Alemania en el descubrimiento de jóvenes talentos y su proyección al alto nivel.

Transferencias y planes estratégicos

La variante italiana podría ser el momento ideal para Sebastian Kehl, ya que su paso a la Premier League inglesa no se concretó inesperadamente. Según la información, el especialista viajó a Londres para negociar con el Tottenham, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo sobre el desarrollo estratégico futuro del club. El Milan está dispuesto a otorgar a Kehl plenos poderes en colaboración con Ruben Amorim.

Una de las principales tareas del nuevo director deportivo será traer a San Siro a los futbolistas solicitados por Ruben Amorim. El entrenador portugués desea sumar al equipo a estrellas del Sporting CP que conoce bien. Específicamente, el centrocampista Morten Hjulmand y el atacante Francisco Trincao han sido marcados como objetivos principales en el mercado de transferencias.

Está claro que la lucha por Morten Hjulmand no será fácil, ya que gigantes como Manchester United y Manchester City también están interesados en el jugador. Sin embargo, la directiva del Milan confía en que los vínculos personales de Ruben Amorim con el futbolista den una ventaja en esta carrera. Por su parte, Francisco Trincao, con su versatilidad táctica, encaja perfectamente en el estilo de fútbol innovador promovido por Cardinale.

La directiva del Milan también está considerando opciones alternativas. Si el acuerdo con Sebastian Kehl no se concreta, el club podría recurrir a los siguientes especialistas:

  • Jose Boto — representante del club Flamengo y quien trabajó junto a Ruben Amorim en Lisboa;
  • Devin Ozek — exespecialista del club Fenerbahce.

Estos nombramientos son parte de un proyecto a gran escala destinado a restaurar la posición del Milan no solo en la Serie A, sino también en la Champions League. Se espera que la llegada de Sebastian Kehl lleve la política de transferencias del club a un nivel más profesional y eficiente.

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