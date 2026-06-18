Caviar presenta paneles magnéticos únicos para iPhone 17 Pro Max

La marca Caviar, conocida por fabricar accesorios de lujo, ha presentado la nueva colección «Genesis» diseñada para los smartphones iPhone. La característica principal de esta serie es que ofrece paneles magnéticos especiales que permiten a los usuarios cambiar el diseño del dispositivo en pocos segundos. Esta tecnología se presenta como una solución más conveniente y estéticamente más perfecta que poner una funda al smartphone. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los representantes de la compañía, la nueva colección está adaptada para futuros flagships como el iPhone 17 Pro Max, permitiendo que el usuario renueve el panel posterior de su smartphone con un solo movimiento. Esto no solo cambia la apariencia, sino que otorga una exclusividad única al dispositivo. Según datos de ixbt.com, la colección incluye cinco modelos con diferentes diseños.

Materiales raros y objetos históricos

El representante más notable y costoso de la colección es el modelo «Relic». En el elemento en forma de V de su diseño se ha colocado un fragmento real de diente de tiranosaurio. Los fabricantes califican este gadget no solo como tecnología, sino como un «artefacto contemporáneo». El precio de esta versión exclusiva comienza aproximadamente en 299 000 rublos.

Además, la colección cuenta con otros modelos de lujo, cada uno con un carácter propio. Por ejemplo, el modelo «Stimulus» está elaborado con una combinación de piel de cocodrilo negra y esmalte brillante. Este diseño está destinado a usuarios más activos que disfrutan ser el centro de atención.

El modelo «Vector» tiene un estilo más serio, compuesto por titanio negro y revestimiento de cuero. El modelo «Proteus» encarna una combinación de titanio plateado y cuero azul, mientras que el modelo «Orion» recuerda la vastedad del cosmos mediante titanio chapado en oro y esmalte azul.

Una nueva tendencia en el mercado de smartphones

En el mercado de Uzbekistán, también existe una alta demanda de personalización y accesorios exclusivos entre los usuarios de iPhone. Aunque los productos de Caviar no están destinados al segmento masivo, la idea de paneles magnéticos intercambiables podría abrir una nueva dirección para otros fabricantes de accesorios en el futuro.

Actualmente, estos paneles no solo cumplen una función de protección, sino que convierten el smartphone en una obra de arte. Se espera que esta solución presentada por Caviar sea ideal para los representantes de la clase adinerada que se han cansado del diseño del iPhone, pero que no desean comprar un dispositivo nuevo.