Rusia planea producir sus propios cajeros automáticos nacionales para 2027

La empresa rusa Goznak anunció que para 2027 aparecerán en el país cajeros automáticos compuestos totalmente por componentes locales. Este proyecto se considera un paso importante hacia la soberanía tecnológica del sector financiero del país. Así lo informa Ixbt.com.

Según Arkadiy Trachuk, director general de Goznak, el módulo de reciclaje (el nodo responsable de la verificación de autenticidad, recepción y entrega de billetes), considerado la parte más compleja del cajero, ha sido desarrollado como un prototipo. Este dispositivo es el «corazón» del cajero y hasta ahora se importaba principalmente del extranjero.

Para finales de este año, los especialistas de Goznak planean finalizar completamente la parte técnica y el software del módulo de reciclaje. Posteriormente, el dispositivo será probado en el Banco Central de Rusia y comenzará el proceso de obtención de las certificaciones correspondientes.

Independencia tecnológica y etapas de prueba

Una vez que el nuevo dispositivo supere todas las pericias técnicas, se instalará en chasis de cajeros ensamblados por fabricantes locales. Este proceso incluye no solo las partes mecánicas, sino también algoritmos complejos que garantizan la seguridad de las operaciones bancarias.

Según ixbt.com, la mayoría de los cajeros automáticos producidos actualmente en Rusia aún dependen de componentes extranjeros. La creación de un módulo de reciclaje local permitirá eliminar esta dependencia y localizar completamente la producción.

Los expertos señalan que el desarrollo de tales tecnologías es fundamental para la estabilidad del sistema bancario. Debido a las sanciones internacionales y la salida de proveedores extranjeros del mercado, ha surgido la necesidad de utilizar recursos internos para mantener la infraestructura bancaria.

Si el proyecto se implementa con éxito, a partir de 2027 los bancos rusos comenzarán a instalar dispositivos que funcionen basándose en tecnologías totalmente locales. Se espera que esto reduzca en el futuro los costos relacionados con el mantenimiento de los cajeros y el suministro de repuestos.