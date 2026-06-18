El centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullayev, ha logrado otro hito histórico con su gol en la Copa Mundial de la FIFA.

Según las estadísticas, se ha convertido en el futbolista más bajo en marcar un gol en los mundiales disputados en el siglo XXI.

La estatura de Fayzullayev es de 167 centímetros.

Hasta ahora, este récord pertenecía al jugador de la selección de Uruguay, Giorgian de Arrascaeta.

El futbolista uruguayo mide 173 centímetros y era el anterior poseedor del récord.

De este modo, Abbosbek Fayzullayev, con su gol en el Mundial, ha dejado huella no solo en el fútbol de Uzbekistán, sino también en la historia estadística de las Copas del Mundo.