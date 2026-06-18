Marc Cucurella revela por qué eligió al Real Madrid: la llamada de Mourinho

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Marc Cucurella revela por qué eligió al Real Madrid: la llamada de Mourinho

El exdefensa de la selección española y del Chelsea, Marc Cucurella, ha compartido detalles sobre su inesperado fichaje por el Real Madrid. El futbolista de 27 años explicó por qué aceptó la oferta del «club blanco», a pesar de su vínculo con la academia del Barcelona, La Masia. Este traspaso fue una noticia sorprendente para la comunidad futbolística mundial. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con El Mundo, Cucurella destacó que José Mourinho desempeñó un papel fundamental en este traspaso. Resulta que, antes de este acuerdo, concretado por 52 millones de libras esterlinas, el técnico portugués contactó personalmente al jugador. Mourinho expresó su confianza en el defensa, asegurándole que lo esperaba en Madrid.

La charla con Mourinho y la rapidez del traspaso

Según Cucurella, José Mourinho subrayó en su conversación la grandeza del club madrileño y que su adaptación al equipo sería sencilla. «Me dijo que tenía muchas ganas de trabajar conmigo y que el Real Madrid es un club maravilloso. Además, me deseó éxito en el Mundial 2026 y me dijo que nos veríamos en Madrid», afirmó el futbolista.

El proceso de transferencia fue sorprendentemente rápido. Según Cucurella, todas las negociaciones y el papeleo tomaron solo un día y medio o dos días. Que el proceso concluyera mientras estaba concentrado con la selección española le permitió centrar su atención en el mundial sin presiones adicionales.

Pasado en el Barcelona y nuevo desafío

A pesar de ser canterano del Barcelona, Cucurella admitió que era imposible rechazar la oferta del Real Madrid. En su opinión, jugar en el club con más Champions League del mundo es el sueño de cualquier futbolista. El defensa señaló que no se arrepiente en lo más mínimo de su decisión y que comienza una nueva etapa en su carrera profesional.

«De niño soñaba con jugar en los grandes equipos, y el Real Madrid es sin duda el principal de ellos. Espero que los aficionados comprendan mi pasado, ya que la vida consta de diferentes etapas. Quiero ganar trofeos aquí y contribuir a los éxitos del equipo», añadió Marc Cucurella.

Este traspaso ha causado un gran impacto no solo en España, sino en todo el fútbol europeo. Se espera que Cucurella refuerce la línea defensiva del Real Madrid bajo el mando de José Mourinho. Los madrileños buscan solucionar sus problemas en el lateral izquierdo con este fichaje.

Real MadridJose MourinhoMarc CucurellaTraspasoFútbol
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