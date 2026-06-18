Brasil espera el regreso de Neymar: Danilo habla sobre su importancia

·27·Deportes
Brasil espera el regreso de Neymar: Danilo habla sobre su importancia

El experimentado defensa de la selección brasileña, Danilo, destacó lo crucial que es el regreso de la estrella del equipo, Neymar. La ausencia del delantero, que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión, está afectando significativamente el potencial ofensivo de los «pentacampeones». Según Goal.com, todos en el campamento brasileño esperan que Neymar regrese pronto al campo. Así lo informa .

Tras el empate 1-1 contra Marruecos en el inicio del Mundial, quedó evidente la falta de creatividad en el juego del equipo. Neymar aún no está totalmente listo debido a una lesión muscular sufrida con el Santos, aunque ya se ha unido a los entrenamientos grupales. A pesar de que sus compañeros lo recibieron con el tradicional «pasillo de fuego», el cuerpo técnico no quiere correr riesgos.

La influencia de Neymar en el campo y la presión sobre los rivales

Según Danilo, incluso si Neymar no marca, su sola presencia en el campo desestabiliza la defensa rival. «Si tienes a un jugador como Neymar, los rivales se ponen más nerviosos y piden ayuda para detenerlo. Mientras dos personas lo marcan, otro miembro de nuestro equipo queda libre. Esto nos da una gran ventaja», afirma el defensa.

Actualmente, la selección de Brasil se prepara para el próximo encuentro contra Haití. Aunque Neymar ha comenzado los entrenamientos con balón, su participación en este partido es incierta. Los médicos, temiendo una recaída, planean reintegrar al delantero al once titular de forma gradual.

Situación del grupo y partidos esperados

Tras el empate con Marruecos, Brasil se encuentra tercero en el grupo C. Esto ejerce una presión adicional sobre el equipo. Danilo destacó que sería peligroso subestimar al próximo rival, señalando que incluso los equipos pequeños han aprendido a defenderse con fuerza. Citó como ejemplo la resistencia de Cabo Verde contra España.

«Debemos abordar el partido tácticamente correctos, tomar el control y ganar. Pero pensar en un marcador abultado sería una falta de respeto hacia el rival. Debemos entrar al campo y darlo todo por el resultado», añadió Danilo. Los aficionados brasileños confían en que el regreso de Neymar aporte esa «magia» que le falta al equipo.

BrasilNeymarDaniloFútbolTransferencia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gustavo Puerta habla sobre sus objetivos en el partido contra UzbekistánGustavo Puerta habla sobre sus objetivos en el partido contra UzbekistánHoy, 12:52¿Cómo evaluó James Rodríguez el partido de la selección de Uzbekistán?¿Cómo evaluó James Rodríguez el partido de la selección de Uzbekistán?Hoy, 12:45Milan ofrece a una leyenda del Borussia Dortmund para su nuevo proyectoMilan ofrece a una leyenda del Borussia Dortmund para su nuevo proyectoHoy, 12:13Abbosbek Fayzullayev revela a quién dedicó su golAbbosbek Fayzullayev revela a quién dedicó su golHoy, 12:01Fayzullayev se convierte en el goleador más bajo de los Mundiales del siglo XXIFayzullayev se convierte en el goleador más bajo de los Mundiales del siglo XXIHoy, 11:53El Presidente califica a los futbolistas como verdaderos héroes de Uzbekistán (video)El Presidente califica a los futbolistas como verdaderos héroes de Uzbekistán (video)Hoy, 11:44
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
La polémica por el penalti de Abduqodir Husanov vuelve a encenderse
La polémica por el penalti de Abduqodir Husanov vuelve a encenderse