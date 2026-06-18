Brasil espera el regreso de Neymar: Danilo habla sobre su importancia

El experimentado defensa de la selección brasileña, Danilo, destacó lo crucial que es el regreso de la estrella del equipo, Neymar. La ausencia del delantero, que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión, está afectando significativamente el potencial ofensivo de los «pentacampeones». Según Goal.com, todos en el campamento brasileño esperan que Neymar regrese pronto al campo. Así lo informa .

Tras el empate 1-1 contra Marruecos en el inicio del Mundial, quedó evidente la falta de creatividad en el juego del equipo. Neymar aún no está totalmente listo debido a una lesión muscular sufrida con el Santos, aunque ya se ha unido a los entrenamientos grupales. A pesar de que sus compañeros lo recibieron con el tradicional «pasillo de fuego», el cuerpo técnico no quiere correr riesgos.

La influencia de Neymar en el campo y la presión sobre los rivales

Según Danilo, incluso si Neymar no marca, su sola presencia en el campo desestabiliza la defensa rival. «Si tienes a un jugador como Neymar, los rivales se ponen más nerviosos y piden ayuda para detenerlo. Mientras dos personas lo marcan, otro miembro de nuestro equipo queda libre. Esto nos da una gran ventaja», afirma el defensa.

Actualmente, la selección de Brasil se prepara para el próximo encuentro contra Haití. Aunque Neymar ha comenzado los entrenamientos con balón, su participación en este partido es incierta. Los médicos, temiendo una recaída, planean reintegrar al delantero al once titular de forma gradual.

Situación del grupo y partidos esperados

Tras el empate con Marruecos, Brasil se encuentra tercero en el grupo C. Esto ejerce una presión adicional sobre el equipo. Danilo destacó que sería peligroso subestimar al próximo rival, señalando que incluso los equipos pequeños han aprendido a defenderse con fuerza. Citó como ejemplo la resistencia de Cabo Verde contra España.

«Debemos abordar el partido tácticamente correctos, tomar el control y ganar. Pero pensar en un marcador abultado sería una falta de respeto hacia el rival. Debemos entrar al campo y darlo todo por el resultado», añadió Danilo. Los aficionados brasileños confían en que el regreso de Neymar aporte esa «magia» que le falta al equipo.