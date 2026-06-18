Apple advierte a sus clientes sobre un aumento de precios

Apple ha anunciado que se verá obligada a aumentar los precios de sus productos para compensar el fuerte incremento del coste de los chips de memoria y la RAM. Así lo afirmó el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, en una entrevista con el diario « The Wall Street Journal » (WSJ).

« Lamentablemente, el aumento de los precios es inevitable. Estamos tomando todas las medidas posibles para mitigar el crecimiento de los elevados costes que asumimos y tratamos de proteger a nuestros clientes de este incremento, pero la situación ha perdido la estabilidad», afirmó.

Al mismo tiempo, el jefe de la compañía no proporcionó información precisa sobre qué productos se verán afectados por el futuro aumento de precios ni cuándo se llevará a cabo.

Según Cook, el fuerte aumento de los precios de la DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio), utilizada también para los servidores de AI, sigue siendo un problema grave para Apple.

«Mientras los consumidores desean más dispositivos, la oferta disminuye, y los fabricantes de memoria están trasladando los precios altos a los consumidores. Es muy importante para nosotros que los precios y la oferta de memoria vuelvan a un nivel estable», señaló el líder de Apple.

Como dato, el 8 de junio de este año, la empresa presentó iOS 27, su sistema operativo con un asistente de AI Siri actualizado, mucho más inteligente y rediseñado.

La actualización iOS 27 estará disponible para el iPhone 11 y modelos posteriores, así como para otros dispositivos de Apple. El nuevo Siri funcionará en el iPhone 16 y modelos más recientes, iPhone 15 Pro, iPad mini con chip A17 Pro, iPad con chip M1 o superior y dispositivos Mac.

Craig Federighi, vicepresidente senior de software de Apple, comentó que algunas empresas se están centrando más en una «carrera tecnológica» que en las necesidades humanas en el campo de la AI.