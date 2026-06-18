Waymo retira casi 4 000 robotaxis: el autopiloto no reconoce las zonas de obras

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Waymo retira casi 4 000 robotaxis: el autopiloto no reconoce las zonas de obras

Waymo, perteneciente al holding Alphabet, ha anunciado la retirada de casi 4 000 de sus vehículos autónomos debido a fallos de software. Esta decisión se tomó tras detectarse maniobras peligrosas de los robotaxis en zonas de construcción y reparación en autopistas. Actualmente, la circulación de todos los vehículos Waymo en carreteras de alta velocidad está restringida temporalmente. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de EE. UU., los robotaxis ingresaron en tramos de carretera cerrados por obras en al menos 13 ocasiones. Seis de estos incidentes ocurrieron en abril en Phoenix, Arizona, y los otros siete en mayo en San Francisco, California. Según TechCrunch, la empresa está trabajando para solucionar este problema.

Problemas de seguridad y errores del sistema

Los expertos de Waymo determinaron que, debido a que el software del vehículo se centró excesivamente en evitar otros peligros en la autopista, ignoró las señales de advertencia y las zonas de construcción. En algunos casos, los robotaxis entraron directamente en zonas de obras a pesar de las indicaciones de cierre.

Cabe señalar que este no es el primer problema de Waymo este año. Anteriormente, la empresa había retirado sus vehículos por los siguientes motivos:

  • Maniobras incorrectas en carreteras inundadas;
  • Infracciones de tráfico alrededor de autobuses escolares;
  • Colisiones a baja velocidad con cables y postes telefónicos;
  • Confusiones relacionadas con camiones de transporte de melocotones.

Los representantes de la empresa califican esta retirada como una "medida voluntaria y preventiva". Aunque la circulación en autopistas ha sido suspendida, los robotaxis continúan operando en calles urbanas normales. El servicio solo podría suspenderse temporalmente en caso de fuertes lluvias o riesgo de inundaciones.

Expansión y planes futuros

El software de Waymo está siendo investigado rigurosamente por la NHTSA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Un incidente en enero, en el que un robotaxi atropelló a un niño cerca de una escuela, fue la causa principal de estas investigaciones. No obstante, Alphabet sostiene que su tecnología de conducción autónoma es 13 veces más segura que la conducción humana y reduce significativamente los accidentes con lesiones graves.

Waymo planeaba expandir sus operaciones a más de 20 ciudades este año, incluyendo Londres y Tokio. Sin embargo, los recientes problemas en autopistas demuestran que los sistemas autónomos aún no se adaptan totalmente a condiciones viales complejas. Para regiones como Uzbekistán, donde la infraestructura vial se desarrolla rápidamente, la implementación de estas tecnologías requerirá revisar los estándares de seguridad en el futuro.

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Nodirbek Razzokov
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