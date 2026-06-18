Tres días con una sola carga: reveladas las características del OnePlus N6

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Tres días con una sola carga: reveladas las características del OnePlus N6

La marca OnePlus, consolidada en el mercado de smartphones, se prepara para presentar un nuevo modelo asequible y duradero: el OnePlus N6. Se espera que este gadget atraiga la atención no solo por su precio económico, sino también por la capacidad de su batería, algo poco común en los smartphones modernos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el modelo OnePlus N6 está dirigido principalmente al público joven, con un precio estimado de unos 200 dólares. Los primeros datos técnicos ya han aparecido en la base de datos del benchmark Geekbench. Registrado bajo el número de modelo CPH2955, el smartphone logró 788 puntos en la prueba de un solo núcleo y 1993 puntos en la prueba multinúcleo.

Especificaciones técnicas y rendimiento

El nuevo smartphone funciona sobre la plataforma MediaTek MT6835. Según los expertos, podría tratarse de uno de los procesadores Dimensity 6300 o Dimensity 6100+. Aunque este chipset no ofrece una potencia de nivel flagship, es suficiente para tareas cotidianas y el uso de redes sociales. Además, se ha confirmado que el dispositivo contará con 6 GB de RAM.

El conocido insider Abhishek Yadav confirmó la información sobre el OnePlus N6, destacando que su principal ventaja es el sistema de ahorro de energía. La propia compañía ha confirmado la instalación de una batería con una capacidad sin precedentes de 8000 mAh. Tal reserva de energía permite utilizar el smartphone durante al menos tres días sin cargar con un uso medio.

Durabilidad a largo plazo y presentación

Otro aspecto importante es que el fabricante hace hincapié en la vida útil de la batería. Se indica que se garantiza que la batería mantendrá su capacidad sin pérdidas significativas durante 7 años. Este es un indicador muy alto entre los smartphones modernos, ya que normalmente las baterías comienzan a perder potencia después de 2-3 años.

Este tipo de dispositivos son muy relevantes para el mercado de Uzbekistán. La relación calidad-precio, especialmente la larga duración de la carga, podría ser ideal para conductores interregionales, viajeros y jóvenes que desean estar siempre conectados.

El estreno oficial del smartphone OnePlus N6 está programado para el 30 de junio en la India. Posteriormente, se espera la llegada del dispositivo al mercado global, incluyendo los países de Asia Central. Dado que el insider Abhishek Yadav ya ha publicado información precisa sobre la serie Xiaomi Mi 10T, hay una alta confianza en estas noticias.

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Abror Shuhratov
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