Abbosbek Fayzullayev revela a quién dedicó su gol

El centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullayev, concedió una breve entrevista tras su gol histórico en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El periodista le preguntó a quién dedicaba el gol anotado.

En respuesta, Fayzullayev afirmó que dedicaba el gol, ante todo, a su familia y a su futura esposa.

«Dedico este gol, ante todo, a mi familia y a mi futura esposa», dijo Abbosbek Fayzullayev.

Su respuesta fue recibida con calidez por los aficionados.