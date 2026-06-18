Finaliza la producción de placas electrónicas para decodificadores de TV locales en Rusia

En la planta de producción de « Digital Television Systems » (TsTS) en Rusia, ha concluido con éxito el proceso de preparación del primer lote de placas electrónicas destinadas a decodificadores de TV locales. En el marco de este proyecto, realizado por encargo de la empresa Imaqliq, se produjeron 8 000 placas compactas G-Box S. Este paso se considera una etapa importante en el desarrollo de tecnologías de sustitución de importaciones en la industria electrónica del país vecino. Así lo informa ixbt.com.

Según los datos de la empresa, todos los productos pasaron por un ciclo de producción completo. Este proceso incluye los trabajos de montaje superficial y de salida, así como las pruebas técnicas obligatorias. La inserción de los dispositivos en la carcasa y el ensamblaje final serán realizados directamente por los propios medios de la empresa cliente.

Alta complejidad tecnológica y control de calidad

Yegor Makeyev, director comercial de TsTS, señaló que, a pesar de su pequeño tamaño, las placas G-Box S son productos técnicamente muy complejos. Especialmente, el trabajo con microchips BGA requiere una atención especial y una alta precisión. La calidad de la soldadura de tales componentes no puede verificarse a simple vista, por lo que se utilizó un sistema de control por rayos X en la planta.

La línea de decodificadores de TV Imaqliq G-Box S.100 es una solución local destinada a redes IPTV y OTT. Se afirma que estos dispositivos tienen el potencial técnico suficiente para competir con los análogos extranjeros en el mercado. Según ixbt.com, esta tecnología ha sido incluida en el registro industrial de Rusia y registrada en los catálogos estatales.

Las especificaciones técnicas de los dispositivos pueden variar según los requisitos del cliente y el sistema operativo utilizado. En particular, los decodificadores están previstos para equiparse con los siguientes componentes:

Procesadores modernos de diversas potencias;

Módulos de comunicación inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth;

Capacidad de RAM y memoria permanente variable según la necesidad.

En el mercado de Uzbekistán, la demanda de servicios IPTV y OTT también ha aumentado en los últimos años. Dispositivos como estos producidos en Rusia podrían, en el futuro, entrar en los mercados de Asia Central mediante exportaciones regionales, siendo una alternativa para los proveedores de nuestro país. Actualmente, los usuarios locales utilizan principalmente decodificadores Android fabricados en China.

El éxito de este proyecto contribuye no solo al producto final, sino también al aumento de la experiencia local en el ensamblaje de componentes electrónicos complejos. El uso de métodos de alta tecnología, como el control por rayos X, garantiza la durabilidad y fiabilidad a largo plazo de la electrónica producida.