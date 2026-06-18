El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, se expresó durante una reunión en el marco del Foro Internacional de Inversiones de Tashkent sobre el encuentro histórico de nuestra selección nacional contra Colombia en la Copa del Mundo 2026.

En este prestigioso encuentro, donde participaron inversores extranjeros, representantes de organizaciones internacionales y jefes de ministerios y agencias, el jefe de Estado reconoció especialmente la actividad, el fuerte carácter y la voluntad de nuestros futbolistas en el campo.

La selección nacional de Uzbekistán participó por primera vez en su historia en la fase final de la Copa del Mundo. Los «Lobos Blancos» se enfrentaron a Colombia, que posee una gran experiencia internacional, y fueron derrotados 1-3. Aunque el resultado no fue el esperado por los aficionados, nuestros jugadores demostraron combatividad, preparación física y una capacidad de no rendirse hasta el final.

El presidente Shavkat Mirziyoyev mencionó este duelo histórico con especial emoción.

«En un partido muy intenso para Uzbekistán, nuestros futbolistas mostraron su fuerte carácter por primera vez en la Copa del Mundo contra un equipo con muchísima experiencia», afirmó el jefe de Estado.

El presidente señaló que la realización de un sueño esperado durante 34 años no fue sencilla. La llegada de la selección de Uzbekistán al escenario mundial ha iniciado una nueva era para nuestro fútbol nacional.

«No fue fácil, fue la primera vez. Fue un evento que esperamos durante 34 años. Por eso, decir que demostraron claramente su fuerte carácter, preparación física y voluntad es correcto», dijo Shavkat Mirziyoyev.

De hecho, el partido contra Colombia no fue solo un resultado deportivo, sino un acontecimiento histórico para todo el país. El himno nacional de Uzbekistán sonó por primera vez en la fase final de la Copa del Mundo. Millones de compatriotas apoyaron a la selección nacional frente al televisor desde la madrugada.

Nuestros futbolistas se enfrentaron a un rival con gran experiencia en el fútbol mundial. Colombia contaba en su plantilla con estrellas que juegan en clubes prestigiosos de Europa y Sudamérica. A pesar de ello, los «Lobos Blancos» lograron ejercer una presión seria sobre el rival en algunas partes del juego y crear sus propias oportunidades.

El presidente describió a los miembros de la selección de Uzbekistán como jóvenes patriotas y dedicados, destacando que todo el país se siente orgulloso de ellos.

«Quiero decir una cosa: estamos orgullosos de nuestros jóvenes patriotas y dedicados. Ellos son los héroes del Uzbekistán actual», afirmó el jefe de Estado.

Estas palabras fueron recibidas con fuertes aplausos por los participantes de la reunión. En el video se puede ver cómo los inversores extranjeros, representantes de organizaciones internacionales y líderes locales apoyaron con aplausos las palabras del presidente dedicadas a la selección nacional.

El ambiente sincero de la reunión demostró una vez más que el deporte es una fuerza que une a los pueblos y los países. Invitados de diversos Estados también reconocieron con aplausos la participación histórica de los futbolistas uzbekos.

Shavkat Mirziyoyev también señaló que la selección nacional aún tiene muchas oportunidades. La derrota en el primer encuentro no significa que la lucha en el mundial haya terminado. Nuestra selección aún tiene duelos importantes por delante.

«Ustedes mismos han visto que todavía tenemos muchísimas oportunidades delante. Mis hijos, mis héroes, demostraron que son capaces de muchas cosas», dijo el presidente.

Las palabras «mis hijos, mis héroes» del jefe de Estado expresaron una confianza y un afecto sinceros hacia los futbolistas. Este mensaje brindó una gran fuerza espiritual no solo a los miembros de la selección, sino a todos los aficionados de Uzbekistán.

En el encuentro contra Colombia, nuestros jugadores sufrieron una fuerte presión en la primera parte. Sin embargo, tras el descanso, el equipo aumentó su actividad e intentó lanzar ataques peligrosos hacia la portería rival. El primer gol de Uzbekistán en la historia de la Copa del Mundo se convirtió en un momento inolvidable para los aficionados.

A pesar del resultado, hubo muchos aspectos positivos en el juego del equipo. Los jugadores se esforzaron por adaptarse al ritmo alto, resistir dignamente al rival en la lucha física y luchar hasta los últimos minutos.

El presidente valoró precisamente ese carácter, voluntad y dedicación. Deseó suerte a la selección nacional antes de los próximos encuentros.

«Solo deseamos suerte. ¡Adelante, Uzbekistán!», dijo Shavkat Mirziyoyev.

Este llamado del jefe de Estado fue recibido una vez más con fuertes aplausos en la sala de reuniones. Los invitados extranjeros que asistieron al encuentro se sumaron a la confianza y el apoyo expresados hacia los futbolistas uzbekos.

Para nuestra selección nacional, estas palabras tienen una importancia especial. Cada partido en la Copa del Mundo requiere una presión inmensa, una alta responsabilidad y una gran fuerza física. En tal momento, es natural que la confianza del líder del país brinde motivación adicional a los jugadores.

Los futbolistas de Uzbekistán no saltan al campo en el mundial solo por un resultado deportivo, sino por el honor de todo el país, el orgullo nacional y la confianza de millones de aficionados.

El primer partido pasó a la historia. Hubo errores, pero también momentos de alegría. Lo más importante es que Uzbekistán demostró en el escenario de la Copa del Mundo que es un equipo luchador y que no se rinde.

Ahora los «Lobos Blancos» tienen nuevos encuentros por delante. Los jugadores sacarán conclusiones del duelo contra Colombia y buscarán actuar con más seguridad y determinación contra los siguientes rivales.

Las palabras de Shavkat Mirziyoyev, «ellos son los héroes del Uzbekistán actual», fueron una de las valoraciones más altas otorgadas a la participación histórica de la selección nacional.

El mundial continúa. Las oportunidades aún están por venir. Millones de aficionados, uniéndose al llamado del presidente, dicen al unísono:

¡Adelante, Uzbekistán!