La startup Pixi presenta personajes AR interactivos para iMessage

En el mundo de la comunicación digital, la era de los stickers, los GIF y los emojis simples está llegando a su fin. La startup Pixi ha lanzado una nueva aplicación iOS para los usuarios de iMessage que transforma los mensajes en una experiencia de realidad aumentada (AR) interactiva. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden enviarse no solo texto, sino también personajes virtuales basados en AI que cobran vida a través de la cámara del iPhone. Así lo informa Techcrunch.com mensaje da.

La principal diferencia de la aplicación Pixi es que los personajes AR no son simples imágenes estáticas, sino criaturas digitales capaces de percibir el entorno y reaccionar en tiempo real. Por ejemplo, un gato virtual reaccionará si aparece un perro real en la habitación. Según TechCrunch, todos los procesos visuales y de audio se procesan directamente en el dispositivo para garantizar la privacidad del usuario.

Fusión de AI y AR

El fundador del proyecto, Mark Drummond, ex empleado de Apple y de los estudios DreamWorks Animation, destacó que la aplicación fue creada para aportar una sensación de presencia viva y sinceridad a las conversaciones digitales. En lugar de un simple saludo de cumpleaños, el usuario puede enviar un personaje virtual como un regalo interactivo a un amigo. Esto permite establecer una conexión emocional única, incluso a distancia.

En la versión demostrada de la aplicación, se reveló que un gato virtual puede cambiar su comportamiento según las expresiones faciales del usuario. Si el usuario sonríe, el personaje lo nota y finaliza su actuación. Actualmente, los usuarios tienen disponibles las siguientes opciones:

Personajes de robot y gato que responden a la voz y al movimiento;

Un personaje de sobre interactivo que persigue al usuario;

Juegos como "tres en raya" y "whack-a-mole" jugables en el entorno AR.

Planes futuros y colaboraciones con marcas

El equipo de Pixi planea aumentar drásticamente el número de personajes en el futuro. El objetivo es crear una plataforma abierta donde grandes estudios, marcas y creadores independientes puedan alojar sus propios personajes. Se prevé utilizar este método como herramienta de marketing para estrenos de películas o presentaciones de productos. Por ejemplo, la marca M&Ms podría publicitar su nuevo sabor a través de estos personajes interactivos.

Además, la startup está trabajando en permitir que los usuarios creen sus propios personajes virtuales personalizados. Según Mark Drummond, esta tecnología se convertirá en un nuevo formato de comunicación moderno que sustituirá a las antiguas tarjetas electrónicas y aprovechará plenamente las capacidades del iPhone. Actualmente, la aplicación está disponible para descargar en la App Store.