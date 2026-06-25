El Borussia Dortmund fija el precio de Felix Nmecha en 100 millones de euros

·35·Deportes
El Borussia Dortmund fija el precio de Felix Nmecha en 100 millones de euros

El club alemán Borussia Dortmund ha endurecido su política de transferencias respecto a su centrocampista estrella, Felix Nmecha. Ante el interés mostrado recientemente por equipos de la Premier League, la directiva del Dortmund ha fijado el precio del jugador en 100 millones de euros. Esta decisión se explica por el deseo de obtener el máximo beneficio antes de que entre en vigor la cláusula de rescisión del contrato del jugador. Así lo informa Goal.com.

Según el diario Kicker, el Borussia Dortmund no tiene intención de vender al jugador de 25 años en el mercado de fichajes de este verano. Por ello, el gigante alemán busca dejar fuera de la carrera a la mayoría de los clubes europeos imponiendo un ultimátum de 100 millones de euros. El nuevo contrato firmado en marzo otorga al club el control total sobre el traspaso.

Cláusulas confidenciales y descenso del precio

Se ha señalado que el acuerdo actual de Nmecha no especifica una cláusula de rescisión para la temporada 2026. Sin embargo, a partir de 2027, se activará una cláusula de compra de 80 millones de euros. Para 2028, se prevé que esta cifra baje aún más hasta los 70 millones de euros. Por esta razón, el Borussia Dortmund pretende aprovechar la situación actual para obtener una suma récord por su transferencia.

Felix Nmecha es un activo muy atractivo para los clubes ingleses, no solo por su habilidad, sino también por su estatus legal. Aunque nació en Hamburgo, se formó durante mucho tiempo en la academia del Manchester City. Esto le otorga el estatus de «jugador formado localmente» (Homegrown Player) en la Premier League. Según las reglas del campeonato inglés, cada equipo debe tener al menos ocho jugadores así en su registro, lo que infla artificialmente el precio de Nmecha.

Competencia entre los gigantes europeos

Según Sky Sports, no solo los clubes ingleses, sino también el gigante español Real Madrid muestran un serio interés en el jugador. Específicamente, el técnico madrileño Jose Mourinho está evaluando personalmente la opción de Nmecha para reforzar la línea de centrocampistas. El entrenador ha valorado positivamente la creatividad y la alta energía del jugador en el campo.

Asimismo, se espera que el Manchester United y el Manchester City participen activamente en la carrera por el fichaje. La brillante actuación de Nmecha en la Copa del Mundo ha incrementado aún más su valor de mercado. Actualmente, el Borussia Dortmund está dispuesto a considerar todas las ofertas, pero tiene la intención de rechazar cualquier suma inferior a los 100 millones de euros.

Si se concreta este traspaso, Felix Nmecha podría convertirse en una de las ventas más caras de la historia del Dortmund. Por ahora, el jugador no ha tomado una decisión final sobre su futuro, aunque la posibilidad de regresar a la Premier League es naturalmente atractiva para él.

Borussia DortmundFelix NmechaTraspasoReal MadridFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

José Mourinho revela sus favoritos para el Mundial 2026 y desea la derrota de las estrellas del Real MadridJosé Mourinho revela sus favoritos para el Mundial 2026 y desea la derrota de las estrellas del Real MadridHoy, 21:14Carlo Ancelotti: «Neymar, a sus 34 años, sigue jugando con la pasión de un niño»Carlo Ancelotti: «Neymar, a sus 34 años, sigue jugando con la pasión de un niño»Hoy, 21:11A pesar de los resultados difíciles, ¡los jóvenes uzbekos sorprenden al mundo!A pesar de los resultados difíciles, ¡los jóvenes uzbekos sorprenden al mundo!Hoy, 20:54José Mourinho responde a los rumores sobre una purga de estrellas en el Real MadridJosé Mourinho responde a los rumores sobre una purga de estrellas en el Real MadridHoy, 20:13Cole Palmer reacciona a su exclusión de la Copa del Mundo 2026Cole Palmer reacciona a su exclusión de la Copa del Mundo 2026Hoy, 20:10Arsenal cierra el fichaje de Piero Hincapié, clave en el título inglésArsenal cierra el fichaje de Piero Hincapié, clave en el título inglésHoy, 19:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán