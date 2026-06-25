El Borussia Dortmund fija el precio de Felix Nmecha en 100 millones de euros

El club alemán Borussia Dortmund ha endurecido su política de transferencias respecto a su centrocampista estrella, Felix Nmecha. Ante el interés mostrado recientemente por equipos de la Premier League, la directiva del Dortmund ha fijado el precio del jugador en 100 millones de euros. Esta decisión se explica por el deseo de obtener el máximo beneficio antes de que entre en vigor la cláusula de rescisión del contrato del jugador. Así lo informa Goal.com.

Según el diario Kicker, el Borussia Dortmund no tiene intención de vender al jugador de 25 años en el mercado de fichajes de este verano. Por ello, el gigante alemán busca dejar fuera de la carrera a la mayoría de los clubes europeos imponiendo un ultimátum de 100 millones de euros. El nuevo contrato firmado en marzo otorga al club el control total sobre el traspaso.

Cláusulas confidenciales y descenso del precio

Se ha señalado que el acuerdo actual de Nmecha no especifica una cláusula de rescisión para la temporada 2026. Sin embargo, a partir de 2027, se activará una cláusula de compra de 80 millones de euros. Para 2028, se prevé que esta cifra baje aún más hasta los 70 millones de euros. Por esta razón, el Borussia Dortmund pretende aprovechar la situación actual para obtener una suma récord por su transferencia.

Felix Nmecha es un activo muy atractivo para los clubes ingleses, no solo por su habilidad, sino también por su estatus legal. Aunque nació en Hamburgo, se formó durante mucho tiempo en la academia del Manchester City. Esto le otorga el estatus de «jugador formado localmente» (Homegrown Player) en la Premier League. Según las reglas del campeonato inglés, cada equipo debe tener al menos ocho jugadores así en su registro, lo que infla artificialmente el precio de Nmecha.

Competencia entre los gigantes europeos

Según Sky Sports, no solo los clubes ingleses, sino también el gigante español Real Madrid muestran un serio interés en el jugador. Específicamente, el técnico madrileño Jose Mourinho está evaluando personalmente la opción de Nmecha para reforzar la línea de centrocampistas. El entrenador ha valorado positivamente la creatividad y la alta energía del jugador en el campo.

Asimismo, se espera que el Manchester United y el Manchester City participen activamente en la carrera por el fichaje. La brillante actuación de Nmecha en la Copa del Mundo ha incrementado aún más su valor de mercado. Actualmente, el Borussia Dortmund está dispuesto a considerar todas las ofertas, pero tiene la intención de rechazar cualquier suma inferior a los 100 millones de euros.

Si se concreta este traspaso, Felix Nmecha podría convertirse en una de las ventas más caras de la historia del Dortmund. Por ahora, el jugador no ha tomado una decisión final sobre su futuro, aunque la posibilidad de regresar a la Premier League es naturalmente atractiva para él.