El reconocido experto en fútbol Alisher Nikimbayev ha opinado sobre las posibilidades de la selección nacional de Uzbekistán de superar la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026.

El especialista señaló que, teóricamente, los «Lobos Blancos» aún mantienen la posibilidad de alcanzar la fase eliminatoria. Sin embargo, para ello, es imprescindible primero obtener una victoria contra la República Democrática del Congo en la última jornada.

Al mismo tiempo, los resultados de los equipos que luchan por el tercer puesto en los otros grupos deben favorecer a Uzbekistán. Por lo tanto, la selección nacional no solo debe terminar su partido con una victoria, sino también esperar que sus rivales pierdan puntos.

Según Nikimbayev, los futbolistas comprenden perfectamente la complejidad de la situación y todos los cálculos matemáticos.

«Los jugadores entienden estos cálculos mejor que nadie. Ellos mismos son plenamente conscientes, no hace falta explicarlo por separado. Todos saben matemáticas, asistieron a la escuela», afirmó Nikimbayev. Metaratings.ru.

Cabe recordar que, tras dos jornadas de la fase de grupos, la selección de Uzbekistán aún no ha sumado puntos. La diferencia de goles del equipo es de 1:8.

De este modo, la tarea de Uzbekistán es clara: derrotar a la RD Congo y esperar los resultados de los demás grupos. Hay una oportunidad, pero las matemáticas no están en «modo fácil» esta vez.