Bomba de traspasos: ¡Fenerbahce quiere apostar 3 estrellas y millones por Shomurodov!

El club Fenerbahce, que aspira a ganar la Süper Lig turca y a tener una participación exitosa en la UEFA Champions League en la nueva temporada, ¡quiere hacer explotar su línea de ataque! Para aumentar la capacidad goleadora y reforzar la competencia en el frente, han designado a nuestro compatriota, máximo goleador de la Süper Lig la temporada pasada, Eldor Shomurodov como su objetivo principal de fichaje.

Una oferta increíble: ¡3 estrellas + dinero en efectivo!

El presidente del Fenerbahce, Aziz Yildirim, ha mostrado un interés personal en el delantero uzbeko. Después de que el entrenador Ismaïl Kartal aprobara plenamente la candidatura de Eldor, la directiva del club preparó una oferta totalmente inesperada y sorprendente para el Istanbul Bashakshehir.

Para conseguir a Shomurodov, el Fenerbahce está dispuesto a renunciar a tres de sus futbolistas top de una sola vez:

Cengiz Under (miembro de la selección nacional de Turquía)

Çağlar Söyüncü (miembro de la selección nacional de Turquía)

Rodrigo Becão (experimentado defensa brasileño)

Además, Aziz Yildirim planea añadir una suma de dinero considerable que satisfaga al Bashakshehir. Al fichar a Eldor, la directiva del Fenerbahce busca no solo reforzar el ataque, sino también reducir la plantilla prescindiendo de algunos delanteros actuales.

El precio de Eldor se dispara: ¡de 5,8 a 15 millones!

Según informan los prestigiosos sitios turcos sporx.com y fotomac.com.tr Aziz Yildirim ha movilizado todos sus recursos para cumplir la promesa hecha a los aficionados antes de las elecciones a la presidencia del club: traer al equipo la pareja formada por Vedat Muriqi y Eldor Shomurodov.

Sin embargo, el Bashakshehir no piensa dejar ir a su goleador fácilmente. Pues invirtieron una suma considerable para comprar a Eldor a la Roma.

El traspaso de Shomurodov en cifras:

Etapas y estado del traspaso Suma (en Euros) Cuota de préstamo por un año el verano pasado 3 millones € Costo de compra definitiva a la Roma 2,8 millones € Fondos totales gastados por el Bashakshehir 5,8 millones € Valor actual de Eldor en Transfermarktactualmente 7 millones € Nuevo precio récord solicitado por el Bashakshehir 15 millones €

Con 22 goles marcados en la temporada finalizada, el mercado de Eldor está muy caliente. La directiva del Bashakshehir, que inicialmente pedía 10 millones de euros por el delantero, al ver aumentar el número de pretendientes, subió el precio repentinamente a 15 millones de euros de golpe.

Las negociaciones comienzan el fin de semana

Aziz Yildirim se reunirá personalmente este fin de semana con el dueño del Istanbul Bashakshehir, Göksel Gümüşdağ, para presentar la primera oferta oficial.

Pero el Fenerbahce tendrá que luchar seriamente. Porque Eldor Shomurodov también tiene ofertas muy atractivas y financieramente fuertes de otro grande de Turquía, Trabzonspor así como de clubes de Arabia Saudita . Veamos en qué gran equipo comenzará la nueva temporada nuestro compatriota. ¡Sigan las próximas noticias con nosotros!