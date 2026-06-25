¡Los scouts europeos siguen siguiendo a Behruz Karimov!

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¡Los scouts europeos siguen siguiendo a Behruz Karimov!

En las dos primeras jornadas de la Copa del Mundo, el juego defensivo de la selección nacional de Uzbekistán ha provocado numerosas y justas críticas entre aficionados y especialistas. La línea defensiva de nuestro equipo es uno de los sistemas más débiles y los que más goles conceden en el torneo.

Sin embargo, incluso en estas condiciones difíciles y complejas, hay un héroe que ha destacado por su juego y que está en boca de los expertos extranjeros. Se trata del talentoso defensa de 18 años Behruz Karimov.

En el radar del scouting: el reconocimiento de Alexandro Parra

En esta ocasión, el reconocido analista y scout de fútbol Alexandro Parra se detuvo especialmente en las acciones del joven futbolista e instó a los clubes europeos a no pasar por alto a este chico.

« El juego defensivo de Uzbekistán se ve muy mal; parece ser una de las defensas más débiles de toda la Copa del Mundo. Pero incluso en tales circunstancias, se puede destacar a Behruz Karimov.

También actuó muy bien en el partido contra Colombia, demostrando un alto nivel de fuerza física y posicionamiento. Estos dos aspectos lo llevarán sin duda pronto a Europa. Karimov es un gran talento», escribió Alexandro Parra.

Lucha contra las estrellas y elogios previos

Cabe recordar que este no es el primer elogio dedicado a Behruz. Anteriormente, el famoso periodista y analista húngaro Bense Bochak también había valorado positivamente el juego de Karimov.

En aquel momento, el experto destacó que nuestro defensa de 18 años actuó con valentía y dignidad frente a estrellas del fútbol mundial, rápidos y peligrosos como Luis Díaz (Colombia) y Nuno Mendes (Portugal). Según Bochak, los scouts europeos ya han anotado a Behruz en sus libretas.

La estabilidad de Karimov en el Mundial:

Aunque los resultados colectivos no sean envidiables, el cuerpo técnico confía plenamente en Behruz y él lo está dando todo en el campo:

Rival y resultado

Tiempo de juego de Karimov

Resumen breve del partido

Colombia (1:3)

90 minutos (Partido completo)

Destacó claramente por su fuerza física y correcto posicionamiento.

Portugal (0:5)

89 minutos (Sustituido al final)

Luchó hasta el final contra los ataques estelares y potentes del rival.

Aunque el torneo está siendo difícil para nuestra selección, que jóvenes futbolistas como Behruz Karimov ganen experiencia en un escenario tan grande y atraigan la atención de Europa es muy importante para nuestro futuro. ¡Esperamos que este gran paso abra las puertas de los grandes clubes de Europa para Behruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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