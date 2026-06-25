Revolución en la industria espacial china: el cohete Long March 10B será probado por primera vez para su reutilización

China está a punto de iniciar una nueva era en el campo de las tecnologías espaciales. El país se prepara para lanzar por primera vez a la órbita su cohete reutilizable Long March 10B. Según las advertencias publicadas sobre seguridad aérea y marítima, se espera que este vuelo crucial tenga lugar entre el 10 y el 13 de julio de este año. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

El Long March 10B es un cohete de dos etapas que funciona con queroseno y oxígeno líquido, y servirá como base para las futuras misiones lunares de China. Este cohete es, en realidad, una versión de carga del modelo Long March 10A, diseñado para transportar taikonautas a la órbita terrestre y, posteriormente, a la Luna. Este vuelo, que se llevará a cabo desde el cosmódromo comercial de la isla de Hainan, será una etapa decisiva para verificar las capacidades orbitales de la nueva serie de cohetes.

Tecnología de reutilización y operación en el mar

Según SpaceNews, la parte más emocionante de esta misión será el intento de recuperar la primera etapa del cohete en la Tierra. Actualmente, el cohete ya ha sido trasladado a la plataforma de lanzamiento y un barco especial se dirige a la zona de amerizaje prevista en el océano. Este barco está equipado con un sistema de recuperación mediante redes, diseñado para recibir de forma segura el segmento del cohete en descenso a nivel del mar.

Si esta prueba concluye con éxito, pasará a la historia como el tercer intento de China de recuperar etapas de cohetes. Anteriormente, se realizaron experimentos similares con el cohete Zhuque-3 de la empresa LandSpace y el cohete Long March 12A desarrollado por la Academia de Tecnología Espacial de Shanghái (SAST). Sin embargo, la serie Long March 10 destaca por ser un proyecto estratégico a escala nacional.

Misión lunar y eficiencia económica

El programa Long March 10 ocupa un lugar central en la estrategia de exploración espacial de China. La implementación de tecnologías reutilizables reducirá significativamente el costo de transporte de carga al espacio. Esto permitirá aumentar la frecuencia de los vuelos y fortalecer la competitividad en el mercado espacial internacional.

Cabe recordar que en abril se realizó un ensayo general previo al vuelo de este cohete, pero el lanzamiento principal se pospuso por razones desconocidas. Según los expertos, el éxito del Long March 10B dará a China una gran confianza para cumplir sus planes de llevar a sus taikonautas a la superficie lunar antes de 2030. Actualmente, la comunidad espacial mundial sigue de cerca los eventos que ocurrirán en Hainan el 10 de julio.