Caída de precios en procesadores AMD: Ryzen 5 9600X y 7600X ahora son más asequibles

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Caída de precios en procesadores AMD: Ryzen 5 9600X y 7600X ahora son más asequibles

Ante el aumento de la competencia en el mercado global de procesadores, los precios de los populares modelos de 6 núcleos de AMD han bajado considerablemente. Se han registrado precios récord en las principales plataformas de venta de EE. UU. para el Ryzen 5 9600X de nueva generación y el Ryzen 5 7600X del año pasado. Esta situación es ideal para los usuarios que planean montar un ordenador moderno y potente. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según datos de ixbt.com, el procesador Ryzen 5 9600X, basado en la arquitectura Zen 5 más reciente, ha bajado de un precio inicial de 280 dólares a 180 dólares. Este descuento de casi 100 dólares convierte a este modelo en una de las opciones más atractivas entre los chips de nueva generación. El procesador cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, con una frecuencia máxima de 5,4 GHz.

Una oportunidad ideal para migrar a la plataforma AM5

Al mismo tiempo, el modelo Ryzen 5 7600X, conocido por su fiabilidad, también sigue bajando de precio. Este chip, valorado anteriormente en torno a los 180 dólares, se ofrece ahora por 145 dólares. Este modelo también está equipado con 6 núcleos y 12 hilos, con una frecuencia máxima de funcionamiento de 5,3 GHz. Ambos procesadores funcionan en la moderna plataforma AM5, lo que crea amplias posibilidades para actualizar el sistema en el futuro.

Teniendo en cuenta que la demanda de productos AMD también es alta en el mercado de Uzbekistán, se espera que estas bajadas de precios en EE. UU. también afecten al mercado local. Normalmente, los cambios en los mercados internacionales se reflejan en los precios de nuestras tiendas después de unas semanas. Esto permite reducir los costes, especialmente para quienes ensamblan PC gaming y estaciones de trabajo gráfico.

Los expertos señalan que esta caída de precios está relacionada con la competencia de los nuevos productos de Intel y el deseo de renovar los inventarios. La serie Ryzen 5 ha sido tradicionalmente la solución más equilibrada en cuanto a la relación "precio-rendimiento". Los precios actuales hacen que este equilibrio sea aún más ventajoso.

Las principales especificaciones técnicas de estos modelos son las siguientes:

  • Ryzen 5 9600X: 6 núcleos, 12 hilos, frecuencia hasta 5,4 GHz, arquitectura Zen 5.
  • Ryzen 5 7600X: 6 núcleos, 12 hilos, frecuencia hasta 5,3 GHz, arquitectura Zen 4.
  • Ambos modelos son compatibles con memoria RAM DDR5 y el estándar PCIe 5.0.
En conclusión, se puede decir que esta política de precios de AMD acelerará la popularización de la plataforma AM5. Si tiene planeado actualizar su ordenador pronto, se recomienda seguir la dinámica de precios de estos modelos.

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Abror Shuhratov
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