Alexia Putellas deja el FC Barcelona para fichar por el London City Lionesses

Se ha producido una verdadera sensación en el mundo del fútbol femenino: la doble ganadora del Balón de Oro y leyenda del FC Barcelona, Alexia Putellas, continuará su carrera en Inglaterra. Tras 14 años de éxito en el club catalán, la estrella española ha llegado a un acuerdo sorprendente con el London City Lionesses. Así lo informa Goal.com.

Según informa ESPN, tras despedirse del FC Barcelona, Putellas tenía varias ofertas prestigiosas, incluidas invitaciones de la liga NWSL de Estados Unidos. Sin embargo, la futbolista prefirió quedarse en Europa y jugar en una zona más cercana a su país natal, España. El proyecto del club londinense resultó ser la opción más atractiva.

Nuevo desafío y objetivos estratégicos

Uno de los factores principales que influyeron en la decisión de Putellas fue su deseo de no enfrentarse a su querido FC Barcelona. Decidió evitar competir contra las catalanas trasladándose a otro gran club europeo. El London City Lionesses es actualmente un equipo en proceso de formación, pero con ambiciones gigantescas.

Este traspaso es fruto de los grandes planes de Michelle Kang, la propietaria multimillonaria del club londinense. La Sra. Kang aspira a convertir a su equipo en una fuerza dominante en la Champions League femenina. Aunque el club terminó su temporada de debut en sexta posición, su nueva base de entrenamiento moderna e infraestructura profesional lograron atraer a Putellas.

Alexia Putellas considera este traspaso como un paso importante en la preparación para la Copa del Mundo 2027 y los Juegos Olímpicos 2028. El entorno altamente competitivo de la Women's Super League de Inglaterra permitirá que la campeona del mundo de 2023 salga de su zona de confort y alcance nuevas metas.

El vínculo con el Barcelona continúa en Londres

Para facilitar la adaptación de Putellas al nuevo entorno, la directiva del club está a punto de realizar otro fichaje impactante. Según la información, el London City Lionesses está cerca de firmar contrato con Mapi Leon, otra defensa destacada del FC Barcelona. Esto significaría que las dos excompañeras volverían a jugar juntas en Londres.

Los decenas de trofeos y logros individuales obtenidos por Putellas durante su etapa en el FC Barcelona la han convertido en una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenino. Ahora dedicará su experiencia a desarrollar el fútbol inglés y llevar al club londinense a un nuevo nivel.