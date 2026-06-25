Congo califica el partido contra Uzbekistán como una «lucha por la supervivencia»

La República Democrática del Congo y Uzbekistán, que ocupan las dos últimas posiciones del grupo K de la Copa del Mundo 2026, aún mantienen posibilidades de acceder a la fase de play-off.

En la segunda jornada de la fase de grupos, ambos equipos sufrieron una derrota. Uzbekistán cayó 0-5 ante Portugal, mientras que la República Democrática del Congo perdió por la mínima contra Colombia. De este modo, los congoleños no pudieron asegurar su pase a la siguiente ronda anticipadamente.

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, comentó sobre la derrota ante Colombia y el decisivo duelo contra Uzbekistán.

« Debemos aceptar esta derrota, mantener la frente en alto y volver a la lucha lo antes posible. Por supuesto, hubiera sido mejor un empate, pero hay que reconocer que Colombia fue superior.

Controlaron muy bien el balón y nosotros tardamos en entrar en el partido. Mejoramos considerablemente en la segunda parte, pero así es el fútbol. Ahora debemos analizar lo sucedido y seguir adelante », dijo Desabre.

El entrenador destacó que el equipo está satisfecho de haber marcado su primer gol en el Mundial durante el primer partido contra Portugal. Los congoleños lo ven como una experiencia importante.

« Estamos contentos con nuestro primer gol y lo consideramos parte del proceso de aprendizaje. El encuentro contra Uzbekistán no será fácil porque defienden bien. Pero pondremos todo nuestro esfuerzo en el campo. Ahora lo más importante es descansar y recuperar fuerzas », añadió el técnico.

El secretario general de la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo, Lilian Tshimpumpu, también calificó el partido de la tercera jornada contra Uzbekistán como un duelo decisivo.

« Nos tocó un grupo muy difícil y ya hemos jugado contra los principales favoritos del torneo. Ahora se puede llamar al partido contra Uzbekistán el "partido de la vida" para nuestra selección. Nuestros jugadores ya han empezado a hablar abiertamente sobre ello.

Creo que Uzbekistán intentará mostrar su mejor juego del torneo y conseguir sus primeros puntos precisamente en el partido contra nosotros », afirmó Tshimpumpu.

Por ahora, Colombia lidera el grupo K con 6 puntos. Portugal es segundo con 4 puntos y la República Democrática del Congo es tercera con 1 punto. Uzbekistán, sin puntos, ocupa la última posición del grupo.

El decisivo encuentro entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán se llevará a cabo el 28 de junio en Estados Unidos. El partido comenzará a las 04:30 hora de Tashkent.