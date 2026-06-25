Revolución en los play-offs: la FIFA quiere cambiar la regla de la tanda de penaltis

Los momentos más emocionantes, angustiantes y llenos de drama en el mundo del fútbol son, sin duda, las tandas de penaltis. Mientras termina la fase de grupos del Mundial 2026 y se acercan los partidos a vida o muerte (play-offs), la FIFA prepara una noticia inesperada y muy seria.

Según se sabe, la FIFA mantiene negociaciones rápidas con el órgano máximo que define las reglas del fútbol, la International Football Association Board (IFAB), para modificar el procedimiento de las tandas de penaltis. ¡Lo más sorprendente es que este cambio podría entrar en vigor precisamente en los play-offs del Mundial 2026, a pesar de que el torneo ya ha comenzado!

Sistema antiguo y nuevo: ¿Qué cambia?

Si hasta ahora no habías prestado atención a por qué el árbitro suele lanzar la moneda dos veces antes de una tanda de penaltis, la siguiente tabla te ayudará a entender la diferencia:

Sistema actual (Dos sorteos) Nuevo sistema propuesto por la FIFA (Un solo sorteo) 1er lanzamiento de moneda: Determina qué equipo patea primero (o comienza la serie). Sorteo único: La moneda se lanza solo una vez. El capitán del equipo ganador tiene el derecho de elegir primero su ventaja. 2do lanzamiento de moneda: Determina hacia qué portería del estadio se lanzarán los penaltis. El ganador del sorteo elige si patea primero/segundo o en qué portería se llevará a cabo la serie. Al equipo perdedor le queda la opción restante.

¿Por qué se implementa este sistema?

Los representantes de la FIFA creen que este cambio hará que las tandas de penaltis sean más justas y estratégicas.

Bajo la regla actual, el equipo con suerte en ambos sorteos podía obtener tanto la portería donde están sus aficionados como la oportunidad de patear primero, ejerciendo una presión psicológica enorme sobre el rival. En el nuevo sistema, el equipo que pierda el sorteo tendrá al menos una elección importante.