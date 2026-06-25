Google comienza a conquistar el mercado financiero: se presenta una aplicación especial para Android

Con el objetivo de fortalecer su posición en el mundo de las finanzas y las inversiones, Google ha lanzado una aplicación móvil dedicada, Google Finance, para los usuarios del sistema operativo Android. Este paso demuestra que el gigante tecnológico no solo busca liderar la búsqueda de información, sino también el campo del análisis financiero profesional y la gestión de activos. Ahora, los usuarios pueden seguir los datos del mercado en tiempo real y sus carteras de inversión personales en una plataforma única. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Una de las funciones principales de la aplicación es «Key Moments», basada en AI. Esta explica las razones detrás de las fluctuaciones en los precios de las acciones y analiza las tendencias más importantes del mercado. Además, la aplicación permite seguir noticias financieras en vivo y gestionar listas de seguimiento (watchlist) personalizadas según los intereses del usuario.

AI y nuevas oportunidades

La versión web de Google Finance también ha sido actualizada significativamente y ha superado con éxito la fase de prueba beta. Ahora, los usuarios de todo el mundo pueden ver sus carteras de inversión (portfolios) en un panel de control unificado. Las carteras existentes se transfieren automáticamente al nuevo sistema, y se pueden crear nuevas cargando un archivo o proporcionando información sobre inversiones a través de un chatbot mediante texto simple.

Las capacidades de la AI ayudan a los usuarios a analizar sus carteras con mayor profundidad. Por ejemplo, un usuario puede preguntar al chatbot: «¿Qué sectores están subrepresentados en mi cartera?». La AI no solo responde preguntas, sino que también realiza tareas automáticamente, como preparar informes analíticos sobre los cambios del mercado o proporcionar resúmenes sobre el rendimiento de los activos.

Competencia y planes futuros

El lanzamiento de la aplicación móvil Google Finance genera una competencia directa con plataformas financieras populares como Yahoo Finance y Robinhood. Google tiene como objetivo pasar de ser un servicio que muestra precios de acciones a un ecosistema financiero completo. En los próximos meses, se espera añadir una función para escuchar en vivo las reuniones sobre los resultados trimestrales de las empresas (earnings calls).

Aunque la aplicación solo está disponible para usuarios de Android por ahora, la empresa promete lanzar una versión para iOS en los próximos meses. Todas las funciones de AI presentadas en la versión web se integrarán pronto en la aplicación móvil. Esto se convertirá en una herramienta cómoda y moderna para que los inversores y entusiastas de las finanzas, incluidos los de Uzbekistán, sigan los mercados globales.