Revolución en el campo de la IA: Unconventional AI busca reducir el consumo de energía en 1000 veces

El rápido desarrollo de las tecnologías de IA está provocando un consumo de energía masivo a escala mundial. La startup Unconventional AI, fundada por Naveen Rao, exjefe de la división de IA de Databricks, tiene como objetivo encontrar una solución radical a este problema. Al reconstruir la arquitectura de los sistemas de computación desde cero, la empresa promete reducir el consumo de energía de los modelos de IA hasta 1000 veces. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Como primer paso hacia este ambicioso objetivo, la empresa presentó un nuevo modelo de generación de imágenes llamado Un0. En una entrevista con TechCrunch, Naveen Rao calificó a este modelo como el «primer saludo de un nuevo tipo de computadora». El modelo Un0 ha demostrado que puede generar imágenes con una calidad equivalente a la de los sistemas visuales complejos populares como Stable Diffusion o los ofrecidos por OpenAI.

Una nueva arquitectura basada en osciladores

La tecnología de Unconventional AI se basa en un sistema de computación con osciladores, totalmente diferente de los chips semiconductores tradicionales. Actualmente, las GPU producidas por gigantes como NVIDIA funcionan con transistores clásicos, lo que genera mucho calor y consume mucha energía. El nuevo enfoque busca utilizar las leyes de la física de manera más eficiente para el procesamiento de datos.

Por ahora, el modelo Un0 funciona en un entorno de simulación de software diseñado para los chips específicos de la empresa. Sin embargo, en un futuro próximo, Unconventional AI planea presentar los diseños de sus propios chips físicos. La estrategia de la empresa consiste no solo en crear la tecnología, sino también en construir sistemas de servidores completos basados en sus chips y alquilar capacidades de cómputo, al igual que otros proveedores.

La escasez de energía: un obstáculo importante para el desarrollo de la IA

Según Naveen Rao, la mayor limitación para la expansión de la IA en los próximos años no será el conocimiento tecnológico, sino precisamente la falta de electricidad. La proliferación de centros de datos en todo el mundo está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las redes eléctricas. Si no se resuelve la cuestión de la eficiencia energética, el crecimiento de los modelos de IA podría detenerse.

Aunque el equipo de la empresa cuenta actualmente con menos de 50 empleados, se espera que sus ambiciones transformen toda la industria. «Estamos construyendo un nuevo tipo de sistema donde se ejecutarán los modelos de IA, y todos los procesos se realizarán con 1000 veces menos energía que ahora», afirma Rao. Esto no solo reducirá los costos, sino que también hará que la IA sea una tecnología ecológicamente sostenible.

En el próximo año, Unconventional AI ha anunciado que revelará nuevas novedades sobre su hardware. Si esta startup logra cumplir aunque sea una parte de sus promesas, podría eliminar por completo las dificultades económicas relacionadas con el mantenimiento de ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje.